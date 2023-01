Vanavond op tv: B Positive, De Weekenden en The Curse of Oak Island

spoilers Afvaller Wie is de Mol? was dagen van slag na rood scherm: ‘Zo’n impact nooit verwacht’

De afvaller in de tweede aflevering van Wie is de Mol? van gisteravond vond het rode scherm een veel grotere klap dan de BN’er vooraf voor mogelijk had gehouden. De ster reageerde enigszins stil, maar voelde in het hoofd een ‘tsunami’. ‘Ik ben dagenlang van slag geweest.’

15 januari