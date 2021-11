Vanavond op tv: Bed & Breakfast, Vera en De Verhulstjes

De Verhulstjes

Nieuwe show

RTL 5 – 20.30 uur



In Nederland hebben we familie De Mol, in Vlaanderen hebben ze De Verhulstjes. Pa Gert begon zijn carrière ooit met de pratende hond Samson, maar is uitgegroeid tot een ware mediamagnaat. In de realityshow De Verhulstjes volgen we Gert, zijn vrouw Ellen en Gerts kinderen Viktor en Marie, die inmiddels zelf ook op tv te zien zijn.

Bed & Breakfast

NPO 1 – 20.33 uur



Vlak bij Nationaal Park Veluwezoom ligt de B&B van Jolande en Hans. Om de energie niet al bij de eerste logeerplek te verspillen, verkent het gezelschap de omgeving op een elektrische tandem. Via de B&B van Willem en Adriana in Sint-Michielsgestel eindigen de duo’s in Gassel, waar Franka en Petra hun gasten meenemen op een ezeltjestocht.

Volledig scherm De deelnemers van deze week in Bed & Breakfast. © MAX

Vera

Slot aflevering

RTL 8 – 20.25 uur



In de slotaflevering van de detectiveserie Vera wordt het lijk van de tiener Ethan Dewley uit een stuwmeer gevist. Hoewel Vera in eerste instantie aan zelfmoord denkt, blijkt uit de autopsie dat de jongen gestorven is door een flinke klap op zijn hoofd. Al snel heeft de Britse haar vizier gericht op Adam Jannen, een puber die Ethan wel eens lastigviel.

BuZa

Nieuwe dramaserie

NPO 1 – 21.29 uur



Als de minister van Buitenlandse Zaken onverwachts overlijdt, wordt diplomaat Maarten Meinema ingevlogen uit het buitenland om hem op te volgen. Maar wanneer de ene crisis na de andere zich aandient, heeft hij grote moeite het vertrouwen van zijn staf te winnen. Als hij dan ook nog heeft te kampen met persoonlijke problemen, lijkt zijn positie onhoudbaar.

Volledig scherm De nieuwe dramaserie BuZa. © BNNVARA

How To Be Young

Slot aflevering

NPO 2 – 22.20 uur



In How To Be Young neemt Margriet van der Linden een kijkje in de leefwereld van de Europese jongeren. Haar laatste bestemming van haar reis is Groot-Brittannië, het land waar de jeugd het ongelukkigst blijkt te zijn van heel Europa. Er zijn inmiddels zelfs pakketjes in omloop om te herkennen of je kind suïcidaal is. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen?

