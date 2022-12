Vanavond op tv: De Bevers, Het Achterhuis van Rotterdam en 7 Little Johnstons

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 14 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

De Bevers

RTL 5 - 20.30 uur

We leven er al een heel seizoen naartoe en eindelijk is het zover: Kees krijgt nieuw haar. Maar voordat er ook maar één haarzakje de lange weg richting zijn kruin heeft afgelegd, begint Kees te twijfelen. Durft hij het nog wel? John speelt ondertussen een voetbalwedstrijd met zijn team De Beverboys en wil, hoe kan het ook anders, koste wat kost winnen.

Death in Paradise - start seizoen 2

SBS9 - 20.30 uur

In zijn molen wordt Roger Seymour, eigenaar van een suikerrietplantage, dood aangetroffen met een machete in zijn rug. Omdat Seymour bepaald niet de vriendelijkste man van Saint-Marie was, is de lijst met verdachten eindeloos. Klein probleem: iedereen heeft een waterdicht alibi. Richard en zijn team moeten het doen met de summiere aanwijzingen die zijn gevonden op de plaats delict: het glas van een zaklamp en het in bloed geschreven ‘JOH’.

Het Achterhuis van Rotterdam

NPO 2 - 20.33 uur

In de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna drie jaar lang drie Joodse gezinnen ondergedoken in de piepkleine ruimte naast het orgel. Dankzij de dominee, koster en kerkleden weten de onderduikers de oorlog te overleven. Tijdens de wederopbouw raakt de onderduikplek echter in de vergetelheid. Pas in 2006 worden de orgelzolders herontdekt.

Volledig scherm Het Achterhuis van Rotterdam. © MAX

7 Little Johnstons - start seizoen 12

TLC - 21.30 uur

De voltallige familie Johnston mag dan klein van stuk zijn, hun persoonlijkheden zijn er niet minder stevig om. Trent en Amber laten van zich horen als hun oudste zoon Jonah zich lijkt te verliezen in de cannabis. Om nog enige grip op hun blowende telg te houden, zit er maar één ding op: Jonah moet weer thuis komen wonen. In huize Johnston komt sowieso een plekkie vrij: Liz wil samenwonen met Brice. Maar of Trent daar nou vrolijk van wordt?

Volledig scherm De Johnstons in '7 Little Johnstons'. © TLC

Close Up: Silence of the Tides

NPO 2 - 22.38 uur

Militaire oefeningen, pasgeboren lammetjes, spugende oesters; het Waddengebied heeft zich veelvuldig bewezen als fotogenieke plek. Toch is het grootste intergetijdengebied ter wereld nog nooit zo adembenemend in beeld gebracht als nu. In Silence of the Tides, tijdens IDFA 2020 gekroond tot beste documentaire, laat Pieter-Rim de Kroon ons wegdromen bij de getijden, maar ook kennismaken met het vreemdste wezen dat het wad af en toe betreedt: de mens.