Vanavond op tv: De Keuringsdienst van Waarde, Beste Zangers en PSV - Real Sociedad

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



In de bloemenwinkel kan men bij-vriendelijke planten kopen. Dat klinkt als een goede daad, maar betekent het bestaan van deze bij-vriendelijke planten dat er ook bloemen zijn die slecht zijn voor bijen? Of is het gewoon een hele slimme marketingtruc? De Keuringsdienst van Waarde gaat op onderzoek uit.

Volledig scherm Keuringsdienst van Waarde met Teun van de Keuken, Marijn Frank, Daan Nieber, Ersin Kiris, Sofie van den Enk en Maarten Remmers. © KRO-NCRV

Lost Relic Hunters

Nieuwe show

History – 20.30 uur



In Lost Relics of the Knights Templar speurden Hamilton White en Carl Cookson naar schatten van de Tempeliers. Dat beviel de twee mannen erg goed en ze gaan nu op zoek naar bijzondere relikwieën in het algemeen. De schatzoekers worden daarbij geholpen door cultuur- en kunsthistoricus dr. Janina Ramirez.

Beste zangers

NPO 1 – 20.35 uur



Ideaal: je eerste woordjes Spaans leren door mee te zingen met Belle Perez. De Vlaamse schone is al een ster sinds 1999 en heeft heel wat hits op haar naam staan. Vanavond staat zij in de spotlights en zingen de artiesten haar meezingers.

Volledig scherm Beste Zangers met vanavond Belle Perez. © AVROTROS

UEFA Europa League: PSV - Real Sociedad

Veronica – 21.00 uur



Bij de start van de poulefase in de Europa League krijgt PSV een ijzersterke ploeg op bezoek. Voor een goed resultaat tegen Real Sociedad hangt veel af van Cody Gakpo, het kind van de club dat in Eindhoven (en in Oranje) een stormachtige ontwikkeling doormaakt. De Basken hebben ook een groeibriljant: Alexander Isak, oud-spits van Willem II en Zweeds international.

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 21.30 uur



Viktor reist af naar Schiedam, waar Marleen en haar hondje sinds kort in angst leven. De reden van dit ongemak: pitbull Hummer, de hond van buurman Aniel. Terwijl hij niet snapt waar zij zich zo druk over maakt, loopt de hele flat inmiddels met een grote boog om ‘het monster van 18 hoog’ heen.

