Vanavond op tv: EK Futsal Nederland – Oekraïne, Snackmasters en 3Doc: Volg je me nog?

Downton Abbey

Nieuw seizoen

NPO 2 – 16.08 uur



We pakken de draad op in 1922, zes maanden na de dood van Matthew. Terwijl buiten de beschermde cocon van Downton de roaring twenties volop zijn losgebroken, kijkt Mary de toekomst somber tegemoet als alleenstaande moeder. Ze wordt door de familie aangemoedigd om de scherven van haar gebroken leven te lijmen. Ze aanvaardt een nieuwe functie op het landgoed en moet een stoet huwelijkskandidaten de revue laten passeren. Nicht Rose voelt zich intussen onweerstaanbaar aangetrokken tot het bruisende Londense nachtleven, wat maar weinig goeds voor de Crawleys voorspelt.

Het Blok Australië

Nieuw seizoen

Net5 – 18.30 uur



In Nederland vond Net5 het na zeven seizoenen wel welletjes, maar in Australië wordt er al sinds 2003 flink doorgehamerd. In seizoen 15 slaat Het Blok z’n kamp op in een vervallen hostel in het Australische kust­plaatje St Kilda. Achter de imposante pui moeten vijf kluskoppels een miljoenenappartement in elkaar zien te schroeven. Maar dat blijkt een stuk ingewikkelder dan gedacht.

EK Futsal: Nederland – Oekraïne

NPO 3 – 20.25 uur

In Eindhoven en omstreken is hij misschien wereldberoemd, maar de naam Dennis van den Eijnden doet in de rest van het land waarschijnlijk weinig bellen rinkelen. Toch hees de zaalvoetballer zich sinds zijn debuut in 2017 al meer dan twintig keer in het Oranje futsal-tenue. In de openingswedstrijd van het EK 2022, waarin zestien landen in Nederland strijden om de titel, moet de nummer 36 van de wereld zich opmaken voor de nummer 12: Oekraïne.

Volledig scherm Zaalvoetballer Dennis van den Eijnden. © Rene Manders/Dci media

Snackmasters

RTL 4 – 20.30 uur



Lekker hoor, zo’n borrelnoot, maar waarom smaakt de eigen merk-variant altijd naar karton? Dat het namaken van een bekende snack helemaal niet zo makkelijk is, bewijzen chefs Jeroen en Marleen Brouwer én Levi Bunt en Mike Tsang als de duo’s hun tanden in de Liga MilkBreak Melk-Choco zetten. Terwijl Martijn de voortgang van de biscuitjes in de gaten houdt, neemt Miljouschka een kijkje in de Liga-fabriek in Roosendaal.

3Doc: Volg je me nog?

NPO 3 – 23.03 uur



De succesvolle Instagram-influencers Marlot, Larissa en Iris leiden een op het oog jaloersmakend leven vol leuke reisjes, gratis spullen en instagrammable huizen. Maar door de constant veranderende algoritmes nemen hun volgers en bereik in een snel tempo af, en worden ze links en rechts ingehaald door een nieuwe generatie jonge influencers. Hoever zijn ze bereid te gaan om hun beroep als influencer uit te blijven oefenen? En hoe blijf je als influencer relevant?

