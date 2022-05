Vanavond op tv: Even tot hier, Boer zoekt vrouw en College Tour

Even tot hier

Nieuw seizoen NPO 1 – 22.04 uur



Even Tot Hier verhuist in verband met het Songfestival eenmalig naar de zondagavond. Behalve de uitzenddag van de eerste aflevering verandert er dit zevende seizoen niets. Opnieuw maken Niels van der Laan en Jeroen Woe een letterlijke voorstelling van de week. Zij doen dit niet alleen, want ze krijgen muzikale ondersteuning van Miguel Wiels.

Boer zoekt vrouw

NPO 1 – 20.56 uur



Met slechts twee favorieten, de kersenboer Rob en de spirituele Maud, leek het seizoen geen succes te worden voor de kijkers. Na enkele weken was het dan toch zo ver, er was liefde, maar is dit gevoel er na de citytrips nog steeds?

College Tour

NPO 2 – 20.20 uur



Met dertien Olympische medailles is Ireen Wüst de succesvolste Nederlandse olympiër ooit. Dit jaar sloot ze haar carrière af met een prestatie die nog nooit is vertoond: bij vijf Olympische Spelen op rij goud winnen. In College Tour kijkt de schaatstornado uit Goirle terug én blikt ze vooruit. Want wat brengt de toekomst nu ze gestopt is met schaatsen?

Gamestop: The Wall Street Hijack

Discovery – 22.30 uur



In januari 2021 was Wall Street in rep en roer toen het aandeel van gamewinkelketen GameStop in enkele weken tot bizarre hoogten steeg. Van nog geen twintig dollar was het aandeel opeens 483 dollar waard. Het succes van het aandeel werd door een groep jonge, kleine beleggers aangejaagd, die het online forum Reddit gebruikte om het aandeel massaal te promoten en zo grote hedgefondsen dwars te zitten. Hoe deze financiële coup precies in zijn werk ging, wordt in The Wall Street Hijack uitgelegd door Jordan ‘The Wolf of Wall Street’ Belfort, die als geen ander weet hoe je de Amerikaanse beurs kunt bespelen en manipuleren.

Plakshot

NPO 3 – 21.40 uur



In het online programma Voxpop ging Roel Maalderink al het land af om de actualiteit door te nemen. Plakshot doet hetzelfde: door middel van straatinterviews en sketches bespreekt Roel de actualiteit én legt hij de absurditeit van de media bloot. En dat allemaal vanuit zijn eigen woonkamer, samen met zijn broer Jos.

