Vanavond op tv: Expeditie Robinson, Bevrijdingsdag 2022 en Olympique Marseille - Feyenoord

Expeditie Robinson: All Stars

Finale

RTL 4 - 20.30 uur



De kijkcijfers liepen tot nu toe minder goed dan verhoopt, waardoor de napraatshow Eilandpraat zelfs uit de programmering werd gehaald. Na tien weken zijn de veteranen toe aan de ontknoping: de finale van Expiditie Robinson: All Stars. Want wie is de échte Robinson?

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 - 20.30 uur



Terwijl ze zelf een groot stuk grond achter hun huis hebben, parkeren Jack en Heleen uit het Zeeuwse Krabbendijke hun auto en mestkar al dertien jaar op de grond van hun buurman Egon. Niets aan de hand, maar wanneer er een Te Koop-bord in de tuin van Egon wordt gezet, zijn de buren er klaar mee. Want de grond wordt verkocht, maar niet aan Jack en Heleen.

Bevrijdingsdag 2022

NPO 1 - 20.33 uur



Na een terugblik op de Bevrijdingsfestivals in het land, wordt alles klaargemaakt voor het Concert op de Amstel. Op een speciaal gebouwd podium bij de Magere Brug bundelt de philharmonie zuidnederland de krachten met onder meer Fresku, Anita Meyer en Tania Kross. De presentatie is in handen van Simone Weimans.

Artiesten voor de vrijheid 2022

NPO 3 - 22.31 uur



Na een coronastilte van twee jaar werd de vrijheid dit jaar weer uitbundig gevierd. Vanaf het festivalterrein in Zwolle, waar vandaag meer dan vijftig acts het podium beklommen, blikt Evita Mac-Nack terug op een muzikale Bevrijdingsdag. Daarnaast is er aandacht voor de Ambassadeurs voor de Vrijheid, die dit jaar met een auto (Donnie en Fresku) of met een helikopter (Duncan Laurence en Suzan & Freek) van festival naar festival reisden.

Conference League: Olympique Marseille - Feyenoord

Veronica - 20.30 uur



Nadat Feyenoord in de kwartfinale afrekende met Slavia Praag, ontvangen de Rotterdammers in het eerste deel van een tweeluik Olympique Marseille in een volle Kuip. De inzet: de finale van de Conference League in het Albanese Tirana op woensdag 25 mei.

Volledig scherm Europa Conference League halve finale, Feyenoord - Olympique Marseille. © Pro Shots / Kay int Veen

