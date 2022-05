Vanavond op tv: Finale Eurovisie Songfestival, De Boomhut Battle en Om alles!

Richard Groenendijk: Om alles!

Unforgotten

Nieuw seizoen NPO 2 – 23.02 uur Op een vuilstort in Haringey wordt in een afgedankte vrieskist het onthoofde lichaam gevonden van een man die al sinds 1990 wordt vermist. De identiteit van de eigenaar van de vriezer weet Sunny snel te vinden, maar hem ondervragen wordt lastig: de man blijkt onlangs overleden te zijn. Sunny heeft dringend behoefte aan collega Cassie, maar zij voelt er helemaal niks voor om zich drie maanden voor haar pensioen vast te bijten in een nieuwe zaak.

De Boomhut Battle

NPO 3 – 19.46 uur In De Boomhut Battle nemen zes families het tegen elkaar op om de mooiste boomhut te maken. Dat doen ze dit seizoen niet op camping d’Olde Kamp, maar in hun eigen achtertuin. Anne Appelo komt af en toe kijken of het een beetje lukt. Na een week hard werken kiest boomhut-expert Peer Meijs de winnaar.

Finale Eurovisie Songfestival 2022

Silent Witness

Nieuw seizoen

BBC First – 20.00 uur



Seizoen 23 eindigde niet al te best. Voor Nikki en Jack is er weinig tijd om te treuren, want er ligt alweer een nieuw dossier op hun bureau: tijdens rellen in een zwaarbeveiligde gevangenis is een van de gevangenen vermoord. Nikki richt haar aandacht direct op de celgenoot van het slachtoffer, een crimineel die haar pad in het verleden al eens heeft gekruist.