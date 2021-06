Vanavond op tv: finale The Voice Kids, Pawn Stars en Interactieve Detectivenacht

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor vrijdag 4 juni.

Pawn Stars

Nieuwe show

History – 19.35 uur



Het pandjeshuis van Rick Harrison krijgt dagelijks bezoek van de meest uiteenlopende figuren en ze hebben altijd iets bijzonders om te verkopen of te verpanden. Dit keer belandt een zeldzaam mes uit 1600 in de handen van een van de mannen. Kunnen ze het inkopen voor een prik?

Volledig scherm Pawn Stars is vanavond om 19.35 uur te zien op History. © PR

The Voice Kids

Laatste aflevering

RTL 4 – 20.00 uur



Na tien weken nemen de laatste vier kinderen het tegen elkaar op in de finale. Ook de wat overwerkte rapper Snelle, die begin april verplicht rust moest nemen om niet helemaal door te draaien, is weer van de partij om zijn pupil bij te staan. En net als vorig jaar volgt de uitslag aan tafel bij Beau, die overigens maandag het talkshowstokje overgeeft aan zijn collega Humberto.

Expedition Deep Ocean

Nieuwe show

Discovery – 21.30 uur



Terwijl Elon Musk zijn blik richt op Mars blijft multimiljonair Victor Vescovo op aarde om nieuwe ontdekkingen te doen. Deze avonturier wil als eerste mens ter wereld de diepste plekken van de oceaan bezoeken. Om de immense druk van de diepzeebodem te overleven, heeft hij een speciale onderzeeër van titanium laten bouwen.

The Bay seizoen 2

Nieuw seizoen

NPO 2 – 20.35 uur



Als er een schokkende moord op een liefdevolle vader wordt gepleegd, mag Lisa weer aan het werk als verbindingsofficier. Ze komt onder Med te werken, hetgeen voor de nodige spanningen zorgt.

Sportlab Sedoc

Laatste aflevering

NPO 2 – 22.15 uur



Jetze Plat heeft meer kracht in z’n armen dan oud-hordeloper Gregory Sedoc ooit in z’n benen had. Hij werd geboren met onvolgroeide benen, maar dat weerhield hem er niet van op topniveau te presteren. In Tokio is Jetze dé favoriet op de paralympische triatlon en de wegwedstrijd op een handbike.

Volledig scherm De laatste aflevering van Sportlab Sedoc is om 20.35 uur te zien op NPO 2. © AVROTROS

Interactieve Detectivenacht

NPO 2 – 23.05 uur



Het is weer aan de kijker om te bepalen wat er vannacht op televisie is. De keuze bestaat dit keer uit de eerste aflevering van het 22ste seizoen van Midsomer Murders of de nieuwste aflevering van McDonald & Dodds. Dat is niet de enige knoop die nog zo laat op de avond moet worden doorgehakt. De echte fans die smachten naar nog meer moord en doodslag kunnen daarna kiezen uit het complete seizoen van The Drowning of het tweede seizoen van Innocent.

