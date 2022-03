Vanavond op tv: Finale Wie is de Mol? en Verborgen verleden met Douwe Bob

Geluk op Wielen

Nieuw programma

SBS6 – 15.30 uur



In dit nieuwe autoprogramma krijgen Nederlanders de kans om hun eigen wagen in de spotlights te zetten. Wat maakt deze auto nou zo bijzonder? En zorgen ze eigenlijk wel goed voor hun geluk op wielen? De autobezitters mogen dit zelf onderzoeken en in een komische quiz wordt getest hoe goed ze de verkeersregels kennen.

Volledig scherm Gwen Jansen (midden, rechts) en Melanie Schuurman (midden, links) presenteren Geluk op Wielen. © RV

David & Annie: After the 90 Days

TLC – 20.00 uur



Het TLC-programma 90 Days Fiancé gaat al een hele tijd mee. Het realityprogramma, over Amerikanen die de liefde uit het buitenland halen, heeft maar liefst zestien spin-offs. David & Annie: After the 90 Days is er een van. De serie gaat over David en zijn Thaise vrouw Annie, die 24 jaar jonger is. De twee zijn nu vijf jaar getrouwd, maar zijn ze nog steeds gelukkig?

New York Super Airport

National Geographic – 20.00 uur



Alles is groots in New York. Dat geldt niet alleen voor de wolkenkrabbers in het hart van de stad, maar ook voor het vliegveld. Om LaGuardia Airport te vernieuwen wordt 8 miljard dollar uitgetrokken. Dat geld gaat deels op aan twee innovatieve voetgangersbruggen.

Wie is de Mol?

Finale

NPO 1 – 20.29 uur



Dit keer deed Wie is de Mol? het iets anders dan normaal. In een speciale uitzending werden de kandidaten al vroeg voorgesteld en maakte Arno Kantelberg zich bij de kijker erg verdacht. Uiteindelijk bleek hij níet de Mol. Vanavond wordt onder leiding van Rik van de Westelaken bekendgemaakt wie de afgelopen tien weken de boel aan het saboteren was; Everon, Kim-Lian of Fresia?

Volledig scherm Fresia Cousiño Arias in Wie is de Mol? © AVROTROS

Verborgen verleden

NPO 2 – 20.39 uur



Douwe Bob heeft de afgelopen maanden twee dochters gekregen en er is ook nog een zoontje op komst. Dat maakte de kersverse vader nieuwsgierig naar zijn eigen familiegeschiedenis. Op de motor reist de zanger naar het IJsselmeer in Friesland om meer te ontdekken over zijn voorouders, maar daar blijft het niet bij. In Frankrijk blijkt een muzikaal verleden te liggen.

Volledig scherm Douwe Bob in Verborgen verleden. © NTR

Bekijk hier de volledige tv-gids.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: