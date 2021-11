Vanavond op tv: Grand Prix van Mexico, Rauw Curaçao en Diagnose De Wild

Ilgun en Uslu, Nederturken

Nieuwe serie

NPO 2 – 17.40 uur



Terwijl Turkije voor oud-treitervlogger Ismail Ilgun alles is en hij zich vijf keer per dag tot Mekka richt, staat filmmaker Meral Uslu compleet anders in het leven. In NederTurken onderzoeken ze de wereld van de Turkse Nederlander.

Volledig scherm Ismail Ilgun. © Brunopress

Formule 1: GP van Mexico

Ziggo Sport – 18.45 uur



Na een strategisch spel reed Max Verstappen twee weken terug naar de winst op het Circuit of the Americas in Austin, Texas, waarmee de Nederlander zijn voorsprong op Lewis Hamilton in één klap heeft verdubbeld tot twaalf punten. Met nog vijf races op de WK-kalender strijkt het Formule 1-circus dit weekend neer in Mexico-Stad. Weet Max hier voor de derde keer te winnen?

Rauw Curaçao

Nieuwe serie

NPO 2 – 20.20 uur



Curaçao, het eiland van witte stranden, azuurblauwe zee en wuivende palmen. Sinds het coronavirus zit het eiland in een diepe crisis. In Rauw Curaçao volgt Wensly Francisco de bewoners gedurende een jaar van strijd, tussen vallen en weer opstaan.

Diagnose De Wild

NPO 1 – 22.15



Begin dit jaar krijgt Ruud de Wild een gitzwarte diagnose: darmkanker. Na de eerste schok besluit hij alle mogelijkheden tot herstel met beide handen aan te grijpen. In Diagnose De Wild vertelt Ruud openhartig over deze moeilijke periode. Over de impact van de operaties, het leven met een stoma en hoe de afgelopen maanden zijn relatie met Olcay Gulsen hebben gevormd.

Volledig scherm Ruud de Wild en Olcay Gulsen. © KRONCRV/Wessel de Groot

Andries en de wetenschappers

Nieuw seizoen

NPO 2 – 23.05 uur



Wetenschap en geloof, dat is meestal geen goed huwelijk. Toch praat EO-coryfee Andries Knevel al voor het vierde seizoen op rij met een aantal topwetenschappers over hun relatie tussen geloof en wetenschap. De eerste die dit seizoen aanschuift is prof. dr. ir. Wiebren de Jong, gespecialiseerd in grootschalige energieopslag en herwinbare energie.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: