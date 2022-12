Vanavond op tv: Heel Holland Bakt, Ik Vertrek en WK Voetbal: Argentinië - Frankrijk

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 18 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK Voetbal: Argentinië - Frankrijk - Finale

NPO 1 - 16.00

Uitgebuite en omgekomen stadionbouwers, door Qatar gesponsorde supporters, verboden OneLove-armbanden, een laffe KNVB en een warse FIFA; het leek dit wereldkampioenschap zo’n beetje over alles te gaan, behalve over voetbal. Toch speelden 32 landen in de afgelopen 28 dagen 63 wedstrijden; van een belediging voor de liefhebber tot een lust voor het voetballoog. Vanavond het slotakkoord van misschien wel het meest controversiële wereldkampioenschap ooit. Zal Messi zijn droom nu eindelijk uitkomen? Of zal Frankrijk haar titel behouden? Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

Volledig scherm Lionel Messi en Kylian Mbappe op het WK Qatar 2022. © AFP

De Grote Verbouwing

SBS6 - 18.30

Yakisugi. Het klinkt als sushi of in sojasaus gebakken haaienvin, maar het is in werkelijkheid een oude Japanse methode om met verbrand hout een huis in elkaar te timmeren. Volgens Shane en Tina Nicolls uit het Nieuw-Zeelandse Auckland is het de ideale manier om hun enorme pand te bekleden. Maar tijdens de bouw gaat het mis als een stuk hout blijft branden en de garage volledig in de as legt.

Ik Vertrek - herhalingen

NPO 1 - 19.08

Al jaren dromen Ingrid en Edward van een B&B in het buitenland. Als ze de kans krijgen om in het Duitse Ballenstedt een oud station op de kop te tikken, lijkt deze droom in vervulling te gaan. Helaas komen alle seinen tijdens de eerste werkvakantie al op rood te staan als er wel heel veel verborgen gebreken aan de oppervlakte komen. Zijn de twee op een verkeerd spoor beland of weten ze de trein tóch nog op tijd te laten rijden?

Volledig scherm Edward en Ingrid van 'Ik Vertrek'. © AVROTROS

Heel Holland Bakt - start seizoen 10

NPO 1 - 20.24

Heel Holland bakt mag dan terugverhuizen naar de zondag, verder blijft alles ook dit tiende seizoen exact hetzelfde. Onder de bezielende leiding van André van Duin slaan tien thuisbakkers weer aan het mixen, roeren en kneden om juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven te overtuigen van hun kunsten. Wie volgt Enzo op en kroont zich over zeven weken tot Beste Thuisbakker van 2023?

Great White Serial Killer: Fatal Christmas

Discovery - 22.30

In de ochtend van 24 december 2021 dobbert in de golven van Morro Bay in Californië het lichaam van de 42-jarige Tomas Butterfield. Aan de tandafdrukken in zijn hoofd, schouder en torso én de rij tanden in zijn rug blijkt de bodyboarder te zijn gegrepen door een witte haai. Was de haai doelbewust op zoek naar een hok met herrie? En betekent de aanval op Butterfield dan ook dat de haai opnieuw zal toeslaan?