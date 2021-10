Vanavond op tv: Heel Holland Bakt Kids, In de voetsporen van de wederopbouw en Grace

Heel Holland Bakt Kids

In de voetsporen van de wederopbouw

Laatste aflevering

Eind jaren veertig is Nederland lyrisch over alles wat met Amerika te maken heeft. Dat mag ook wel, want dankzij het Marshallplan zit er weer geld in de staatskas. Toch ergert de verplichte dankbaarheid ons ook. Veel Nederlanders zijn ervan overtuigd dat de Amerikaanse hulp voor een groot deel eigenbelang is. Maar was dat ook zo? En in welke mate heeft die één miljard dollar echt bijgedragen aan de wederopbouw?