Vanavond op tv: Hell’s Kitchen, Boer Ayoub en Uit het rood

Hell’s Kitchen

Nieuw seizoen

Spike – 19.30 uur



Opnieuw strijden achttien koks onder leiding van Gordon Ramsay voor de hoofdprijs: de functie van chef-kok van het Hell’s Kitchen-restaurant in Lake Tahoe. Een steak bakken kunnen ze allemaal, maar het is nog maar de vraag of ze ook een keukenbrigade kunnen leiden. De strijd barst direct los met een culinaire krachtmeting tussen telkens twee chefs, die de grofgebekte tv-kok met hun lievelingsgerecht uit zijn koksbuis proberen te blazen.

Boer Ayoub

NPO 2 – 20.25 uur



In de afgelopen weken stak Ayoub zijn neus diep in de agrarische wereld om erachter te komen op wat voor type boerenbedrijf hij zichzelf in de toekomst ziet werken. Zijn laatste halte is Caroline van der Plas. Ligt zijn toekomst wel in Nederland, of is Duitsland inmiddels het beloofde boerenland? Ayoub neemt de proef op de som en brengt een bezoekje aan onze oosterburen.

Abandoned Engineering

Nieuw seizoen

Discovery – 20.30 uur



Vreemde gebouwen, vervallen forten of verlaten spooksteden. De wereld staat nog altijd vol met mysterieuze bouwwerken waarvan niet direct duidelijk is waar ze ooit voor dienden en waarom ze niet allang met de grond gelijk zijn gemaakt. Het zesde seizoen van Abandoned Engineering duikt in de opmerkelijke geschiedenis van deze afgedankte constructies en trapt het seizoen af met een bezoek aan een verlaten dorp in de jungles van Brazilië en een historisch gevangeniscomplex in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.

Uit het rood

Nieuw programma

NPO 3 – 21.17 uur



In de afgelopen vijf jaar is het aantal jongeren met schulden bijna verdubbeld. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat de bankrekening van 37 procent van de MBO’ers boven de achttien jaar dieprood kleurt. In Uit het rood koppelt ervaringdeskundige Edson da Graça jongeren met een flinke schuld aan een succesvolle ondernemer. Weten zij hen uit het schuldenslop te trekken?

Volledig scherm Een beeld uit het programma Uit het rood. © KRO NCRV

2Doc kort: De kinderen van Mokum, en ik

NPO 2 – 23.20 uur



Omdat ze niet tot hun veertigste thuis willen blijven wonen, besluit een groep studenten een plek voor zichzelf op te eisen in hun geboortestad Amsterdam. Achtervolgd door politie en pers trekken ze van kraakpand naar kraakpand. Filmmaker Dikla Zeidler herkent zich in de twintigers en besluit ze te volgen. Maar dan valt de groep uit elkaar en staan Dikla en haar camera er opeens alleen voor.

