Vanavond op tv: Het wetenschappelijk jaaroverzicht, The masked singer en Op zoek naar...

The masked singer - kerstspecial

RTL 4 - 20.00 uur

Last Christmas, Do they know it’s Christmas, Happy Xmas en All I want for Christmas is you... De halve finale van The masked singer, waarin de overgebleven acht karakters duetten met elkaar zingen, staat – hoe kan het ook anders – volledig in het teken van kerst. En goed nieuws voor degenen die geen genoeg van het gemaskerd bal kunnen krijgen: volgende week is niet alleen de finale (vrijdag), maar ook de oud en nieuw-special (zaterdag) te zien.

Volledig scherm Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling en Buddy Vedder zijn panelleden bij The masked singer, in het midden presentator Ruben Nicolai. © RTL

Bloodshot - filmpremière

RTL 7 - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★

Soldaat Ray (Vin Diesel) wordt na zijn dood tot leven gewekt en krijgt ook nog superkrachten. Dat klinkt goed, maar de organisatie die daar achter zit, heeft snode plannen. Het gegeven lijkt op Universal Soldier (1992), maar is afkomstig van de Bloodshot-stripboeken. Door de covidlockdown was de film al snel on demand beschikbaar, maar ook zonder pandemie was hij geflopt. De debuterende regisseur begon op de afdeling visuele effecten en dat komt hier goed van pas, maar hij gaat daarmee zo hard los dat je er koppijn van krijgt. Vin Diesel helpt ook niet, want hij lijkt weinig interesse te hebben in zijn eigen film.

Volledig scherm Vin Diesel in de film Bloodshot. © tmdb

Het wetenschappelijk jaaroverzicht

NPO 2 - 20.30 uur

Werkt het mRNA-vaccin ook tegen malaria? Of ebola? En wat is het quantumkompas van een roodborstje precies? In dit jaaroverzicht staat Astrid Joosten, die is ingevlogen om de in opspraak geraakte Matthijs van Nieuwkerk te vervangen, samen met Beatrice de Graaf en Marcel Levi stil bij de wetenschappelijke doorbraken die ons helpen om de wereld steeds iets beter te begrijpen.

Op zoek naar... - start seizoen 2

NPO 1 - 20.34 uur

Nu Evita, Joseph, Mary Poppins, Zorro en Maria met pensioen zijn, start een nieuwe driekoppige jury onder leiding van musical-adept Frits Sissing een verbeten zoektocht naar de twee (!) hoofdrolspelers voor Grease, dé musicalklassieker over de brave Sandy en de stoere Danny. Na een zinderende zomerromance worden zij onverwachts herenigd als Sandy naar Rydell High overstapt.

3Doc: Freddie - the final act

NPO 3 - 21.35 uur

In 1991 overleed hij, maar vergeten is Freddie Mercury niet. Dat blijkt wel uit Freddie - the final act, een eerbetoon aan de Queen-frontman en een overzicht van zijn laatste levensjaren die – op z’n zachtst gezegd – dramatisch waren. Aids zat hem op de hielen, maar de flamboyante zangvogel wilde dat koste wat het kost verborgen houden. Uiteindelijk wist de ziekte hem op 24 november 1991 alsnog in te halen.