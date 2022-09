Vanavond op tv: Ik vertrek XL en Ink Master

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 10 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Wie De Boer Niet Kent - Start seizoen 2

RTL 4 - 17.00

Trekkers, koeien, omgekeerde vlaggen en rode zakdoeken. De boer is tegenwoordig veel in het nieuws, maar wat weten we eigenlijk van het werk? Gaat het er op het erf echt zo romantisch aan toe als Yvon Jaspers ons wil doen geloven? Ook in het tweede seizoen van Wie de boer niet kent duikt Jamie Trenité in het boerenleven. Want wat heeft melk met eierschalen te maken waarom dragen geiten eigenlijk stappentellers?

Ink Master - Start seizoen 14

Paramount - 19.00

In 2020 kwam er na dertien seizoenen plotseling een einde aan tatoeageshow Ink Master. Daar kreeg Paramount al snel spijt van en met het veertiende seizoen maakt de realityserie een grote comeback. Het programma, waarin gezocht wordt naar de beste tatoeëerder, heeft een compleet nieuwe jury, maar die zit wel vol met bekenden, zoals Ami James uit Miami Ink en oud-winnares Ryan Ashley.

Ik vertrek XL

NPO 1 - 20.28

Hans, Marja, Renzo, Ada en Wim nemen een groot risico en investeren in hun Italiaanse pand. Maar dan gooit corona roet in het eten en komt de bouw stil te liggen. Teleurgesteld keren de vrienden terug naar Nederland, maar betekent deze tegenvaller ook het einde van hun droom? Op Bonaire moeten Rinse en Francine ook een belangrijk besluit nemen, want hun geld is bijna op. Lees hier meer over de eerste aflevering van Ik vertrek XL.

Battlebots - Eerste aflevering

Discovery Channel - 20.30

Robots die met elkaar vechten tot de dood klinkt als een sciencefictionfilm, maar in BattleBots is het de harde werkelijkheid. Slimme techneuten maken hun eigen robot en in rondes van drie minuten vechten de stukken metaal met elkaar. Met cirkelzagen en sloophamers worden de gevechten extra spectaculair!

Vera

NPO 2 - 22.08

Speurneus Vera komt dit keer in actie om onderzoek te doen naar een lijk in een uitgebrande auto. Het slachtoffer is huisarts Lucy Yo. Volgens haar echtgenoot was Lucy voor haar werk op pad, maar daarover is niets bekend bij de praktijk waar ze werkte. Vera verdiept zich in het leven van dokter Lucy en ontdekt dat de vrouw heel veel geheimen had.