Vanavond op tv: Je huis op orde (UK), Denkend aan Holland - de Elfstedentocht en Andere tijden sport

Recensie Thriller Silent Hours werkt onbedoeld op de lachspie­ren

Aan alles is te merken dat Silent Hours, een Britse thriller over een seriemoordenaar die vrouwen in stukken hakt, van oorsprong een driedelige tv-serie was die daarna aan elkaar is geplakt tot een speelfilm die maar liefst twee-en-een-half uur duurt. Door die lengte wordt het geduld van het publiek op een bijna sadistische manier op de proef gesteld.

7 januari