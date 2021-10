Vanavond op tv: Keuringsdienst van Waarde, Beste Zangers en De grote klimaatquiz

Keuringsdienst van Waarde

Guilt

Nieuw seizoen

BBC First – 20.30 uur



In de thrillerdrama Guilt volgen we de broers Max (Mark Bonnar) en Jake (Jamie Sives). In het tweede seizoen is Max net weer op vrije voeten. Om meer tijd in de gevangenis te ontlopen, werkt hij samen met een detective. In ruil voor vrijheid moet hij informatie verzamelen over zijn vijand Roy Lynch (Stuart Bowman).