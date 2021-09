Vanavond op tv: Manchester by the Sea, We zijn er bijna! en Barcelona - Bayern München

Bridge and Tunnel

Nieuwe show

FOX – 20.00 uur



De naam van deze komische dramaserie verwijst naar New Yorkers die buiten Manhattan wonen en via de brug of tunnel moeten reizen om naar het hart van de stad te komen. De serie volgt Jimmy, hij heeft een mooie toekomst voor zich als fotograaf, maar wanneer hij weer in de armen van zijn ex-vriendin belandt, komen al zijn toekomstplannen in gevaar.

Manchester by the Sea

SBS9 – 20.30 uur



Lee Chandler (Casey Affleck) wordt na de dood van zijn broer de voogd over zijn zestienjarige neefje (Lucas Hedges). Wat volgt is een worsteling van rouw, opvoeding, verdriet en een herinnering aan een tragedie uit het verleden.

We zijn er bijna!

Seizoensfinale

NPO 1 – 20.35 uur



Het einde van de reis komt steeds dichterbij. De groep vitale vijftigplussers begint aan de rit van Hellevoetsluis naar Zeeuws-Vlaanderen, waar ze verblijven op een camping in Groede. Tijdens de rit naar de eindbestemming leren ze meer over de watersnoodramp uit 1953 en gaan ze met een vissersboot op zoek naar zeehondjes. Daarna is het tijd voor feest!

UEFA Champions League: Barcelona - Bayern München

RTL 7 – 20.55 uur



De opening in poule E gaat tussen grootmachten Barcelona en Bayern München. Daarbij moet worden vermeld dat de thuisclub verzwakt is na het vertrek van Lionel Messi. Barça-fans verwachten veel van Memphis Depay, maar de erfenis van het Argentijnse wonderkind is pittig.

Invisible Monsters

Nieuwe show

C+I – 21.00 uur



Bundy, Gacy, Dahmer, de Green River Killer en BTK. Wat waren de drijfveren van deze monsters? Hoe komt het dat deze vijf mannen nog steeds tot de verbeelding van het publiek spreken? En hoe hebben Amerika’s beroemdste seriemoordenaars veranderd hoe misdaad tegenwoordig wordt onderzocht?

