Vanavond op tv: Matched by Mom en UEFA Champions League: Ajax - Napoli

Dit zijn de kijktips voor dinsdag 4 oktober.

30 jaar na de Bijlmerramp

NPO 2 - 17.00

Vandaag wordt de Bijlmerramp herdacht. Dertig jaar geleden stortte een vliegtuig neer op twee flats in de Bijlmermeer, waarbij 43 mensen om het leven kwamen. Tijdens een ceremonie worden hun namen genoemd, daarna volgt een minuut stilte en wordt een krans gelegd bij de herdenkingsplaats voor de slachtoffers. Mark Visser presenteert het verslag van deze bijeenkomst en praat met gasten over de impact van deze verschrikkelijke ramp.

Matched by Mom - Eerste aflevering

RTL 4 - 20.30

Edson da Graça heeft het maar druk. Hij is jurylid bij Holland’s Got Talent, de nieuwe presentator van Heel Holland Bakt Kids en in Matched by Mom helpt hij single mannen de liefde van hun leven te vinden. Al doen de moeders van de mannen het meeste werk. De charmante singles zijn echte versierders, maar de liefde van hun leven hebben ze nog niet gevonden en omdat ze zelf niet de juiste keuze kunnen maken, helpen hun moeders een handje. Zij bepalen namelijk met welke vrouwen hun zoons gaan daten. Het is alleen de vraag of de mannen het eens zullen zijn met de keuzes van mama...

La Brea

Net5 - 20.30

Het is weer even wennen om een verslavende serie niet in één ruk uit te kunnen kijken, maar in het geval van de Amerikaanse hitserie La Brea moeten we het doen met wekelijks een dubbele aflevering. Het avontuur gaat verder met Eve en Ty die op jacht gaan in het bos, nu de voedselvoorraad slinkt, moet er op de ouderwetse manier aan eten worden gekomen. De bovenwereld is ondertussen druk bezig met een reddingsactie en als Gavin zijn gezin ooit nog terug wil zien, moet hij vertrouwen op een oude vriend.

UEFA Champions League: Ajax - Napoli

RTL 7 - 20.55

Brian Brobbey werd afgelopen zomer voor zestien miljoen euro teruggekocht van RB Leipzig. Maar of dat zestien miljoen redenen zijn om de twintigjarige voetballer een basisplaats als centrumspits te geven? Niet voor Alfred Schreuder. De Ajaxtrainer kiest de laatste tijd steeds vaker voor de Ghanees Mohammed Kudus. Brobbey heeft daar al eens zijn onvrede over geuit. Mocht-ie speeltijd krijgen tegen Napoli, dan is de Champions League een prettig toernooi om de wereld te laten zien wat je kunt. Lees hier meer over het spannende duel.

2Doc: Een gat in mijn hart

NPO 2 - 22.18

In deze eerste documentaire van Omroep ZWART wordt uitgebreid teruggeblikt op de Bijlmerramp. Rapper Akwasi was vier jaar oud toen hij de vliegramp van dichtbij zag gebeuren en deze tragedie heeft hem flink getraumatiseerd. Hij is niet de enige getuige die nog steeds worstelt met de Bijlmerramp en samen met lotgenoten gaat hij de confrontatie met het verleden aan. Is het trauma op te lossen of moet het een plekje krijgen?