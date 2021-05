Vanavond op tv: Nationale herdenking, Bankier van het verzet en Vier handen op één buik

Nieuw op Amazon Prime Video in mei: The Conjuring, Panic en Antebellum

3 mei Er komt weer een boel leuks op Amazon Prime Video je huis in. De première van de Nederlandse oorlogsfilm De Oost is er eentje om niet te missen, maar met de historische dramaserie The Underground Railroad en het Hunger Games-achtige Panic zijn er ook toffe series te verwachten in mei.