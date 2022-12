Vanavond op tv: Nederland - Verenigde Staten, Silent Witness en Sterren op het Doek

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 3 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK voetbal: Nederland - Verenigde Staten

NPO 1 - 15.00 uur (aftrap 16.00 uur)

Met een 2-0 overwinning in de afsluitende groepswedstrijd tegen gastland Qatar plaatste het Nederlands elftal zich dinsdag voor de knock-outfase van het WK. Als nummer één van groep A treft Oranje vanmiddag in de achtste finales de Verenigde Staten, dat als tweede eindigde in Groep B. Zal de Nederlandse ploeg voor het eerst in anderhalf jaar verliezen of zal Oranje doorgaan naar de kwartfinales waarin Argentinië mogelijk de tegenstander is? Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

Volledig scherm De spelers van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Qatar. © ANP / EPA

Klaas Kan Alles

NPO 3 - 18.33 uur

Klaas kan een hoop, maar niet alles. In de afgelopen jaren ging hij bijvoorbeeld bijna kopje onder toen hij tijdens zijn missie ‘150 meter onder water zwemmen zonder zuurstof’ de hemelpoort al op een kier zag staan. Maar verliezen, nee, daar houdt Klaas niet van. Dit keer wordt hij uitgedaagd om een boot, vliegtuig én auto op afstand te besturen. Omdat een van de drie voertuigen op ware grootte moet zijn, vertrekt hij naar Oxford waar een bedrijf driftig sleutelt aan een zelfrijdende auto.

Volledig scherm Klaas van Kruistum in aflevering 7 seizoen 8 van Klaas Kan Alles. © KRO-NCRV

Air crash investigation - start seizoen 16

National Geographic - 19.00 uur

Op 25 oktober 1999 ontstaat er paniek bij de luchtverkeersleiding als een gecharterde Learjet 35, met aan boord onder anderen golfpro Payne Stewart, boven Florida voorbij de toegewezen hoogte klimt en vervolgens de afslag naar Dallas mist. F16’s stijgen op om het spooktoestel te onderscheppen, maar die kunnen weinig meer doen dan het naar South Dakota te begeleiden, waar het uiteindelijk neerstort. Wat is er in hemelsnaam gebeurd?

Silent witness - start seizoen 23

BBC First - 20.00 uur

In de bossen net buiten Londen stort een privéjet neer. Aan boord de voormalig ambassadeur van Amerika, de directeur van een liefdadigheidsinstelling, haar elfjarige zoon en een meeliftende piloot. De knappe koppen van het Lyell Centre zijn het er al snel over eens dat er geen opzet in het spel is, maar de zelfmoord van een succesvolle zakenman zet de zaak opeens in een heel ander perspectief.

Volledig scherm Emilia Fox en David Caves in seizoen 24 van 'Silent Witness'. © TMDb

Sterren op het doek

NPO 2 - 20.30 uur

Goed nieuws voor de kunstenaars die zijn opgetrommeld om Daphne Deckers op het doek te kwasten: poseren kan het voormalig fotomodel als geen ander. Maar La Deckers heeft nog veel meer in haar mars. In het kerkje van Persingen, met z’n 105 inwoners het kleinste dorp van Nederland én de plek waar ze is opgegroeid, blikt het multitalent terug op haar jeugd en vertelt ze waar haar hang naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid vandaan komt.

Volledig scherm Özcan Akyol en Daphne Deckers in 'Sterren op het Doek'. © IMDB

Karen Pirie - eerste aflevering

NPO 2 - 22.43 uur

1996. St. Andrews, Schotland. Drie dronken studenten stuiten op het lichaam van Rosie Duff, voor dood achtergelaten op de begraafplaats van de plaatselijke kathedraal. De drie worden gearresteerd, maar ondanks hun enigszins ongeloofwaardige verklaringen is er geen bewijs voor hun betrokkenheid en al snel bloedt ook het onderzoek dood. Bijna 25 jaar later wordt de zaak heropend na aandacht in een misdaadpodcast.

Volledig scherm Lauren Lyle in de misdaadserie Karen Pirie. © ITV