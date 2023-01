Vanavond op tv: Nikkie’s Make-up Mansion, Ik vertrek en Midsomer Murders

Met video Een sneer naar Will Smith, een Elvisimita­tie en tranen van geluk: dit waren de Golden Globes

Steven Spielbergs The Fabelmans en de donkere komedie The Banshees of Inisherin hebben bij de 80ste Golden Globe Awards de twee belangrijkste prijzen in de wacht gesleept. Daarnaast wist The Banshees nog twee beeldjes te winnen en was daarmee is de grote winnaar van de avond. Wat verder opviel tijdens de prijzenregen: een Elvisimitatie en een sneer naar de klap van Will Smith op de Oscars.

