Vanavond op tv: Ongeschreven Regels, Sister Boniface Mysteries en WK voetbal: Nederland - Qatar

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 29 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK voetbal: Nederland - Qatar

NPO 1 - 15.00 uur

Na de wedstrijd tegen Ecuador, die vrijdag eindigde in een gelijkspel, hoopt natuurlijk iedereen dat Oranje zich herpakt. De tegenstander, Qatar, staat onderaan in de poule met nog nul punten. De nummer 50 op de FIFA-ranglijst, doet pas voor het eerst mee aan het WK en dat is alleen omdat het gastland altijd verzekerd is van deelname. Dit is de laatste wedstrijd van Nederland in deze poule. De uitzending begint om 15.00, de wedstrijd om 16.00 uur. Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

Volledig scherm Spelers van het Nederlands elftal in de basisopstelling tijdens de wedstrijd tegen Ecuador. © ANP

Cruise Ship Killers

Crime + Investigation - 19.00 uur

Als we Cruise Ship Killers moeten geloven, zijn die boten vol Amerikaanse pensionado’s een broedplaats voor moord en doodslag. In de afgelopen tien jaar zijn er ruim tweehonderd cruisepassagiers en -medewerkers vermist geraakt, aan boord vermoord of over de reling gejaagd. Dit keer wordt een van de passagiers doodgestoken. De verdenking valt op een studiegenoot van het slachtoffer, die aan boord was én messen verzamelt. Maar is dat niet té toevallig?

Lucy

Veronica - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★

Het blijft een intrigerend gegeven: wat als we de volledige capaciteit van onze hersenen zouden gebruiken? Lucy (Scarlett Johansson) komt erachter als ze onvrijwillig een lading drugs binnenkrijgt. Zodra haar nieuwe gave voorbij een hoog IQ gaat, schiet ook de film uit de bocht. Het basisgegeven wordt dan alleen nog gebruikt als excuus voor een hoop actie en een fikse dot special effects. Gelukkig blijft Johansson altijd het aankijken waard en is de filmduur een strakke anderhalf uur.

Shed and Buried - start seizoen 4

Discovery - 21.30 uur

Wat Salvage Hunter Drew Pritchard doet met antiek, doen collegaspeurders Henry Cole en Sam Lovegrave met auto’s en motoren. De Britse restauratiegoeroes schuimen in Shed and Buried al jaren garages en schuren af in een zoektocht naar verstofte en verwaarloosde barrels. In deze aflevering weten Henry en Sam een als politieauto gepimpte Ford Galaxie uit een schuur te hengelen. Hoewel de auto niet origineel, en de prijs van het jaren 70-slagschip fors is, zien de twee dit als een buitenkansje om winst te maken.

Sister Boniface Mysteries

BBC First - 22.00 uur

Hobbydetective Zuster Boniface, die ook wijn maakt, maakte haar debuut al in het eerste seizoen van Father Brown, maar haar fanatieke speurderskunsten leverden haar pas negen jaar later een eigen serie op. Dit keer stapt ze op haar brommer als de secretaresse van een hooggeplaatste overheidsfunctionaris dood onderaan een trap wordt gevonden. De politie denkt dat ze haar lot tegemoet is gevallen, Boniface denkt daar heel anders over.

Ongeschreven Regels - eerste aflevering

NPO 2 - 23.13 uur

Val je op iemand van hetzelfde geslacht, dan volgt een bijzonder ritueel. Na jaren wikken en wegen, nog meer wikken en verder wegen, vertel je je omgeving dat je niet voldoet aan het standaard plaatje; je komt uit de kast. Maar voor wie doe je dat nou eigenlijk? In vier korte documentaires vertelt een aantal filmmakers hun verhaal over bizarre ongeschreven regels. Esmée van Loon trapt de serie af met de coming-out.

Volledig scherm Roos en Rosa in 'Ongeschreven Regels'. © VPRO