Vanavond op tv: Over gewicht en Adele: A New Chapter

Na weken vol gerommel in de marge, kan er deze week weer eens een ouderwets grote erfenis verdeeld worden. En niet alleen geld: naast 75.000 euro is er ook een enorm huis achtergelaten. De zoektocht naar de rechtmatige eigenaars brengt Ruben via Parijs naar de Côte d’Azur, van een bak ellende naar een leven vol diepe tragiek. Maar lukt het hem om de erfgenamen hier ook daadwerkelijk op te zoeken?

Terwijl de één elke ochtend een bord eieren met spek eet, begint de ander z’n dag met een glas water en een glutenvrije cracker met een plakje komkommer. Maar wat is nou wijsheid? Moeten we ons voor een goed lijf jarenlang uithongeren, of mogen we best een keer een stuk slagroomtaart? In Over gewicht duiken Kees Tol en Edsilia Rombley opnieuw in de wereld van overgewicht.

Binnen de bebouwde kom, een stopbord of haaientanden; een aantal oud-deelnemers van De slechtste chauffeur van Nederland heeft nog steeds geen idee. In Het theorie-examen test John Williams of zij überhaupt iets hebben opgestoken van hun deelname. Het slechtst scorende koppel rijdt niet alleen een jaar in de Shame Wagon, maar ‘wint’ ook een plek in het nieuwe seizoen van De slechtste chauffeur.

Wie stond veertig jaar geleden op nummer 1 in de Top 40? Op welk lied werd er gedanst in de zomer van 2001 en welke nummer 1-hit willen we nooit meer horen? In The Greatest Hits: Met stip op 1 leveren BN’ers commentaar op de leukste, gekste of meest spraakmakende nummer 1-hits uit de eighties, nineties en zero’s.

Sinds 19, haar debuutalbum uit 2008, is Adele niet meer weg te slaan uit de mondiale hitlijsten. Ze scoort al krap vijftien jaar nummer 1-hits, wint Grammy’s en verkoopt concerten uit alsof het geen moeite kost. Met interviews, beelden van optredens en exclusief achter de schermen-materiaal geeft Adele: A New Chapter ons een kijkje in het leven en carrière van een van de grootste artiesten aller tijden.

