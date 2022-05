Vanavond op tv: Pop22, Het M-woord en Mr. Frank Visser doet uitspraak

Het M-woord

NPO 3 – 20.22 uur



Homoseksualiteit en de Islam; het is geen gelukkige combinatie. Terwijl het aantal geweldincidenten tegen homo’s toeneemt, draaien talkshows om een belangrijke vraag heen: wat is de achtergrond van de daders? Waarom heerst er een taboe op het benoemen van dit probleem? In Het M-woord gaat journalist Haroon Ali, zelf homo én moslim, op zoek naar antwoorden. Want staat de M voor Marokkaanse Nederlanders, voor moslims, of allebei? En hoe relevant is het om dat te benoemen?

Volledig scherm Haroon Ali in Het M-Woord. © NTR

Wheeler Dealers: Dream Car

Discovery – 20.30 uur



Het kostte hem zijn spaargeld, maar op de oprit van timmerman Simon stond wél een BMW Z4. Maar omdat er een paar maanden weinig te timmeren viel, moest de Z4 in de verkoop. Omdat hij toch een nieuwe BMW wil hebben, worden Mike en Elvis opgetrommeld om een nieuwe Z4 voor Simon te vinden. Maar het is nog maar de vraag of dat met een startkapitaal van een gedeukte VW Passat en 1500 pond gaat lukken.

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 20.30 uur



Wanneer autofiel Rudi een stokoude brandweerwagen op de kop weet te tikken, is hij hartstikke blij. Maar de oude wagen remt slecht en ook de dynamo werkt niet goed. Voor 500 euro belooft monteur Wim de oldtimer op te lappen, maar twee jaar later staat de Renault Goulette nog steeds op de brug. Mr. Visser gaat naar Terheijden om dit op te lossen.

Pop22

NPO 1 – 21.25 uur



De populairste bands, legendarische muziekgroepen, beginnende muzikanten en nog onontdekte talenten: ze staan stuk voor stuk op vier podia rond de meest avontuurlijke middenstip van Nederland. Ilse De Lange en Matthijs van Nieuwkerk geven de artiesten een podium en laten pop, rock, soul, hiphop en dance samenkomen. De eerste zangers die - solo én samen - de arena betreden zijn rapper Sor, Davina Michelle, singer-songwriter Froukje én YouTuber Blanks.

De wereld rond met 80-jarigen

Nieuw seizoen

SBS9 – 20.30 uur



In het dagelijks leven komen de hoofdrolspelers uit De wereld rond met 80-jarigen vaak niet verder dan de plaatselijke Spar. Des te leuker is het om de acht bijdehante ouderen de halve wereld over te zien reizen om hun droom in vervulling te laten gaan. De start van het tweede seizoen brengt de senioren naar Jordanië, waar ze de geneeskracht van de Dode Zee aan den lijve ondervinden.

