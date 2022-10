Vanavond op tv: Postcode Loterij Eén Tegen 50 en Het Gouden Uur

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 23 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Vtwonen: Weer verliefd op je huis

SBS6 - 19.30

Michel en Kelly wonen al anderhalf jaar in hun nieuwbouwhuis in Ede, maar van kleuren, vloeren en meubels hebben de twee geen kaas gegeten. Omdat Michel het huis het liefst grijs, wit, leeg en kaal ziet en Kelly juist gek is op tropisch hout, panterprint, goud en glitters, zitten de twee nog steeds op een bank uit het jaar kruik. Weten Kees Tol en het stylistenteam het stel uit de interieurbrand te helpen én hen tegelijkertijd te laten wennen aan de gekke plek van de keuken?

Volledig scherm Vtwonen: Weer verliefd op je huis. © Talpa

Het Gouden Uur - eerste aflevering

NPO 3 - 20.16

De van oorsprong Afghaanse rechercheur Mardik (Nasrdin Dchar) krijgt een alarmerend sms’je waaruit blijkt dat zijn geradicaliseerde jeugdvriend Faysal naar Nederland is gereisd. Een dag later wordt het land opgeschrikt door een terroristische aanslag. Terwijl Mardik verbeten jacht maakt op Faysal, raakt AIVD-agent Joëlle er steeds meer van overtuigd dat Mardik zélf iets met de aanslag te maken heeft.

Volledig scherm Nasrdin Dchar in Het Gouden Uur. © AVROTROS

Code van Coppens - start seizoen 3

SBS6 - 20.30

We hebben de afgelopen seizoenen al heel wat bizarre escaperooms mogen voorbij zien komen, maar de Vlaamse gebroeders Coppens trekken in deze eerste aflevering van het derde seizoen pas echt álle registers open. Hierin moeten Maxime & Erica Meiland en Edsilia Rombley & Jasmine Sendar zien te ontsnappen uit een helse bakkerij. Welk team loopt naar buiten met een halfje volkoren en wie verdwijnen er onherroepelijk aan een deeghaak?

Volledig scherm Staf & Matthias Coppens in Code van Coppens © VTM

Life After Life - eerste aflevering

BBC First - 21.00

Tijdens een koude winternacht in 1910 wordt Ursula Todd geboren, maar ze sterft voordat ze haar eerste adem kan uitblazen. Diezelfde nacht wordt Ursula opnieuw geboren, maar deze keer overleeft ze het wél. Het is het begin van een buitengewoon verhaal over het lot, nieuwe levens en tweede kansen. Terwijl Ursula zich in elk leven stort, wordt ze geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en halve herinneringen aan haar voorgangers. Maar wat is het dat Ursula nodig heeft om in leven te blijven? Gebaseerd op het gelijknamige boek van Kate Atkinson.

Postcode Loterij Eén Tegen 50 - start seizoen 6

RTL 4 - 21.45

De verkouden vleermuis mag dan wel gevlogen zijn, RTL 4 keert toch niet terug naar Eén tegen 100. Een opsteker voor de kandidaten: om met de pot naar huis te gaan, hoeven ʻslechtsʼ vijftig tegenstanders te worden geëlimineerd. In de hulplijnen is ook gesnoeid: van de drie escapes zijn er nog maar twee over.