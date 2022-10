Vanavond op tv: Say Yes to the Dress en In de schaduw van het WK

met videoNa een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 25 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Say Yes to the Dress - start seizoen 20

TLC - 19.30

Randy Fenoli mag zijn gebleekte tanden dan wel blootlachen, het liefst zet hij ze in de bridezilla’s en hun gevolg die zijn winkel dagelijks bevolken. Klagende moeders, jaloerse vriendinnen en eigenwijze bruiden zijn meer regel dan uitzondering. Te sexy, te saai, te ouderwets; het is nóóit goed. Toch krijgen de bruidsjurkengoeroe en zijn geduldige sidekicks het al twintig seizoenen (!) voor elkaar om iedereen yes tegen de dress te laten zeggen.

Volledig scherm Say Yes to the Dress seizoen 20. © TLC

Say Yes to the Dress Benelux - start seizoen 7

TLC - 20.30

Niet alleen bij Randy Fenoli aan de overkant van de grote plas, maar ook in Nederland en België lopen gewillige bruidjes in spe rond die zich maar al te graag in een witte jurk laten hijsen. Een aantal van hen gaat met überstylist Fred van Leer én zijn hulpvaardige roedel bruidsmeisjes van Koonings The Wedding Palace in het Brabantse Deurne op zoek naar dé jurk van hun dromen.

The Perfect Storm

SBS9 - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★

De vis wordt duur betaald met de noodlottige reis van vissersschuit de Andrea Gail. De waargebeurde storm uit de titel was misschien perfect voor meteorologen, maar deze ergste storm sinds mensenheugenis zorgde voor rampspoed op het water en het land. Het visuele spektakel krijgt voldoende tegenwicht van de acteurs (onder anderen George Clooney, Mark Wahlberg en Diane Lane), die het melodrama binnen de perken houden, en dat is een hele prestatie met een verhaal vol ruwe zeebonken en hun ongerust naar de zee turende vrouwen.

In de schaduw van het WK - eerste aflevering

NPO 2 - 21.07

Hoewel FIFA-baas Gianni Infantino doet alsof zijn neus bloedt en ook WK-ambassadeur Ronald de Boer zijn kop resoluut in het woestijnzand steekt, zijn er volgens de Britse krant The Guardian bij de bouw van de WK-stadions in het bloedhete Qatar ruim 6500 arbeidsmigranten om het leven gekomen. In In de schaduw van het WK praat Danny Ghosen in Nepal met (nabestaanden van) mensen die onder vaak erbarmelijke omstandigheden aan de stadions en hotels voor het WK voetbal hebben geklust.

2Doc kort: De kunst van het spelen

NPO 2 - 23.18

Terwijl professioneel skateboarder Douwe Macaré dag en nacht werkt om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio, ziet zijn sportieve evenknie Nassim Guammaz die hele Spelen als een bedreiging voor het pure skateboarden en de skatecultuur. Want wat gebeurt er met het vrije karakter van skateboarden als het een olympische sport wordt?

Volledig scherm Danny Ghosen in In de schaduw van het WK. © VPRO