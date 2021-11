Vanavond op tv: Spoorloos, Tiny House Battle en The Man Putin Couldn’t Kill

Spoorloos

NPO 1 – 21.25 uur



De van oorsprong Bulgaarse Albena groeit op in een warm nest. Ze is al lang en breed getrouwd als iemand terloops laat vallen dat ze helemaal geen biologisch kind van haar ouders is. Albena kan het niet geloven, maar durft het niet aan haar ouders te vragen. Jaren nadat ze zijn overleden, biecht een loslippige tante op haar sterfbed op dat Albena inderdaad geadopteerd is. Het programma Spoorloos reist af naar Bulgarije en gaat op zoek naar de biologische moeder van Albena.

Tiny House Battle

RTL 4 – 20.30 uur



In Tiny House Battle gaan wekelijks twee teams van fanatieke klussers onder leiding van John Williams een tiny house ontwerpen, en het concept vervolgens in elkaar schroeven. Met in deze aflevering Roy en Sanne. Ze wonen in Amsterdam, maar hebben inmiddels genoeg van de gillende drukte, de snerpende trams en de hoge huizenprijzen. Ze willen rust, ruimte en natuur om zich heen. Omdat een huis in het bos onbetaalbaar is, wijken ze uit naar een tiny house. Maar welk klusteam weet de hut van hun dromen in elkaar te timmeren?

The Man Putin Couldn’t Kill

FOX – 20.00 uur



Deze documentairefilm gaat over oppositieleider Alexej Navalny. Hij is al sinds 2009 een doorn in het oog van de Russische president Vladimir Putin. Die rol lijkt hem in augustus 2020 fataal te worden tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou. Maar Navalny overleeft, voornamelijk tot verbazing van de Russische geheime dienst FSB zelf, de aanslag met het zenuwgif novitsjok. Vanaf het moment dat Navalny is opgeknapt, zet hij alles op alles om te bewijzen dat de FSB verantwoordelijk was voor deze aanslag.

2Doc: Shadow Game

NPO 2 – 20.28 uur



Alleenreizende jongeren proberen dagelijks grenzen in Europa over te steken, op zoek naar een beter leven. Maar omdat een groot aantal Europese landen de grenzen heeft gesloten, is het bereiken van hun eindbestemming inmiddels gevaarlijker dan ooit. Shadow Game volgt een aantal van deze jongeren op hun tocht door Europa.

Volledig scherm Shiro (15), uit documentaire Shadown Game. Hij staat in Syrië op de uitkijk. © KRONCRV

The Larkins

Nieuwe serie

BBC First – 21.00 uur



De achtkoppige familie Larkin heeft het op het eerste gezicht prima voor elkaar in hun boerengehucht in Kent. Ze hebben maling aan alles en iedereen, ritselen wat af en hebben in hun hele leven nog geen cent belasting betaald. Maar wanner belastinginspecteur Charley Charlton zijn pijlen op de familie besluit te richten, ontstaat er onrust.

