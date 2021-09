Vanavond op tv: Spoorloos, Typisch Bollenstreek en Europe from Above

Typisch Bollenstreek

NPO 2 – 19.20 uur



De camera van Typisch strijkt ieder seizoen neer in een nieuwe stad, dorp of gemeente om de bewoners zo goed mogelijk te leren kennen. Dit seizoen gaan de cameramensen van de EO naar de Bollenstreek en volgen zij de mensen die daar wonen. Wie zijn zij en hoe ziet hun leven eruit? Er wordt in ieder geval een bezoek gebracht aan de lokale kringloopwinkel in Sassenheim.

Volledig scherm Typisch Bollenstreek. © EO

Gold Rush: Freddy Dodge’s Mine Rescue

Discovery – 20.30 uur



Freddy en Juan pakken hun spullen en vertrekken naar Colorado om een echtpaar te helpen met het vinden van goud. De mannen hopen een flinke winst te maken. Als ze goud weten te vinden, krijgen ze een deel van de opbrengst, maar als dit hun niet lukt, gaan ze met lege handen naar huis.

Papillon

RTL 7 – 20.30 uur



Kluisrover Henri Charrière (Charlie Hunnam) wordt in 1931 onterecht veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij sluit een deal met de rijke en eigenzinnige Louis Dega (Rami Malek). In ruil voor bescherming bekostigt Dega zijn ontsnappingspogingen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Europe from Above

National Geographic – 21.00 uur



In deze documentaireserie worden bijzondere Europese landen vanuit de lucht gefilmd en dat zorgt voor de mooiste plaatjes. Denk daarbij aan dampende vulkanen in IJsland die op het punt staan uit te barsten of onaangetaste Romeinse amfitheaters in Kroatië. Vanaf een veilige afstand worden zelfs de hoogste golven in Portugal gefilmd.

Spoorloos

NPO 1 – 21.30 uur



De 25-jarige Ionut heeft de eerste vijf jaar van zijn leven doorgebracht in een Roemeens weeshuis omdat zijn biologische moeder niet voor hem kon zorgen. Daar werd hij opgevangen door een liefdevolle verzorger, die hem wilde adopteren, maar dat mislukte. Uiteindelijk werd Ionut door Nederlanders geadopteerd. Toch heeft hij altijd meer willen weten over zijn jonge jaren in Roemenië.

