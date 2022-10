Vanavond op tv: Sterren op het doek, I want your song en The big show Met Ruben Nicolai

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 29 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids

Schaatsen: World Cup kwalificatietoernooi

NPO 1 - 13.50 uur

Jarenlang werd het schaatsseizoen afgetrapt met het NK afstanden. Dit jaar worden de kaarten voor de World Cups verdeeld tijdens een speciaal kwalificatietoernooi. Voor Jutta Leerdam betekent het de eerste serieuze krachtmeting in het geel-zwart van Team Jumbo-Visma. Het ijs­kanon zette afgelopen jaar niet alleen haar vriend Koen Verweij aan de kant, maar zette ook een punt achter haar eigen ploeg. Ook Matthieu en Louis Hollaar zullen te vinden zijn op het toernooi.



The big show Met Ruben Nicolai - eerste aflevering

RTL 4 - 20.00 uur

Glitter, glamour, veren, hoge hakken en bonte acts; variété was vroeger het theater niet uit te slaan. Maar met de komst van de tv verdween het variété langzaam van het podium. In The big show, een kloon van de succesvolle Britse Michael McIntyre’s big show, zet Ruben Nicolai de magie weer in de spotlights. In een spectaculair theater trakteert hij het publiek en een roedel BN’ers op een show vol optredens, comedy en spelletjes.



Volledig scherm The big show met Ruben Nicolai. © RTL4

I want your song - WK-special

SBS 6 - 20.00 uur

Van Viva Hollandia en Wij houden van Oranje tot Laat ze beven en Hee Hoo Holland. Grote voetbaltoernooien en muziek gaan al jaren hand in hand. Om ook tijdens het aanstaande WK niet aan de zijlijn te staan, worden zes songwriters opgetrommeld om in een eenmalige Oranje-special van I want your song de Leidse Mart Hoogkamer aan een WK-stamper te helpen.



Volledig scherm Presentator Snelle met de bekende artiesten in het programma 'I want your song'. © Talpa

Sterren op het doek - start seizoen 15

NPO 2 - 20.34 uur

Terwijl kunstenaars Marina, Winette en Thomas zo goed als elke porie van Ronald Koeman onder een vergrootglas leggen om deze vervolgens op het doek te kwasten, wordt de oud-voetballer en trainer door Özcan Akyol aan de tand gevoeld over zijn teleurstelling bij FC Barcelona, zijn ­gezondheid na zijn hartinfarct en zijn aanstaande rentree als bondcoach. Lees hier meer over het vijftiende seizoen van Sterren op het doek.



Volledig scherm Ronald Koeman en Özcan Akyol in de eerste aflevering van het vijftiende seizoen van Sterren op het doek. © MAX

Renze op zaterdag - eerste aflevering

RTL 4 - 22.40 uur

Met zijn interviewtechnieken was Renze Klamer afgelopen juli een verademing op de late avond van RTL 4. Massa’s kijkers trok hij er overigens niet mee; Nederland zat tijdens de zwoele zomeravonden liever af te koelen op het balkon of in de tuin. Met de weekendeditie van zijn talkshow, waarmee hij de komende twee maanden te zien is, gaat hij in de herkansing. Hij neemt het stokje over van Humberto Tan.



Volledig scherm Renze Klamer in zijn talkshow 'Renze op zaterdag'. © RTL4

Silent witness - laatste aflevering

NPO 2 - 22.44 uur

Wanneer de studenten van Nikki tijdens een snijpracticum een aantal morfinepleisters uit de maag van een lichaam vissen, blijkt dat hij niet bepaald een natuurlijke dood stierf. Terwijl Nikkie haar vizier richt op student Ollie, besluiten Jack en Simone een kijkje te nemen in het verzorgingstehuis waar het slachtoffer zijn laatste adem uitblies. Hier komen de twee zelf in de ellende terecht als een rivier buiten haar oevers treedt.