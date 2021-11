Vanavond op tv: Sterren op het doek, Midsomer Murders en Bert Visscher – Hij wordt vanzelf moe

Sterren op het doek

NPO 2 – 20.35 uur



Jan Terlouw heeft boeken geschreven en zat tien jaar in de Haagse politiek, maar kan hij ook poseren? Terwijl hij door drie kunstenaars op het doek wordt vereeuwigd, praat hij met AD columnist Eus over zijn tijd als schrijver en de unieke band met zijn vrouw.

Midsomer Murders

Start seizoen 22

NPO 2 – 22.09 uur



Nadat een fotograaf met zijn verhaal over een wolfachtig beest de urban myth-wedstrijd van het plaatselijke internetcafé wint, komen mensen van heinde en verre naar Little Worthy om zelf een glimp op te vangen van het wilde beest. Wanneer een klusjesman wordt vermoord, en op zijn lijk een groot aantal pootafdrukken wordt aangetroffen, moeten Barnaby en Winter onderzoeken of deze mythe realiteit is geworden.

Volledig scherm Midsomer Murders. © rv

Top Gear

Start seizoen 31

Spike – 19.30 uur



Slechts vier afleveringen telde het vorige seizoen, maar Freddie Flintoff, Chris Harris en Paddy McGuinness geven in seizoen 31 weer vol gas. Dat doen ze onder andere op Silverstone met Formule 1-coureurs Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel en Lando Norris, die dit keer in de straatversies van hun Alfa Romeo, Aston Martin en McLaren stappen.

Bert Visscher – Hij wordt vanzelf moe

SBS6 – 20.30 uur



De theatershow van Bert Visscher Hij wordt vanzelf moe is vanavond voor het eerst te zien op tv. Bert doet al jaren zijn best om orde te scheppen in de door hemzelf gecreëerde chaos. Doorgaans tevergeefs overigens. In deze show dreigt er opnieuw een immense puinhoop. Het begint al met een verhaal over de thuiskomst van de zigeunerfamilie Tokko Pepetto. Vreemd, want een zigeuner heeft geen thuis, anders is het ook geen zigeuner.

Volledig scherm Bert Visscher met zijn theatershow Hij wordt vanzelf moe. © chasse

Chasing Classic Cars

Start seizoen 12

Discovery – 20.30 uur



In een parkeergarage duikt Wayne een uiterst zeldzame TVR Griffith 200 uit de jaren zestig op. De Britse auto, waarvan er slechts tweehonderd zijn gemaakt, is twintig jaar niet gebruikt en dringend toe aan een smeerbeurt. Weet Wayne de auto na jaren van verwaarlozing weer nieuw leven in te blazen?

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: