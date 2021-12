Vanavond op tv: Sterren op het doek, Silent Witness en De Top 4000 Muziekquiz

Georgina Verbaan gaat overstag: toch maar naakt voor Het perfecte plaatje

Ze had er écht geen zin in, maar Georgina Verbaan ging uiteindelijk toch overstag. Ruim 1,3 miljoen mensen zagen hoe de actrice gisteravond naakt ging voor een fotoshoot in Het perfecte plaatje en haar medekandidaat Juvat Westendorp zo aan een hoog cijfer hielp.

