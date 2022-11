Vanavond op tv: The day after tomorrow en WK voetbal: Polen-Argentinië

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 30 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK voetbal: Polen-Argentinië

NPO 1 - 19.50 uur

Robert Lewandowski is het nieuwe gezicht van FC Barcelona en neemt het in deze wedstrijd op tegen het oude gezicht van de Blaugrana: Lionel Messi. De zevenvoudig winnaar van de Ballon d’Or heeft zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Alleen de wereldbeker ontbreekt nog in zijn prijzenkast. De Argentijn is ook de jongste niet meer, dus áls hij deze prijs nog aan zijn prijzenkast wil toevoegen, moet het nu gebeuren. Welk land gaat deze wedstrijd winnen? Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.



Volledig scherm Lionel Messi viert zijn doelpunt tegen Mexico. © AP

The day after tomorrow

Veronica - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★

Regisseur Roland Emmerich jakkert alle denkbare rampen de wereld in, maar wel aan de hand van een milieuboodschap; het broeikaseffect zorgt voor een verandering in de golfstroom, waardoor het klimaat omslaat en een nieuwe ijstijd begint. In een paar dagen wordt de wereld getroffen door hagelstenen, tornado’s, vloedgolven en dikke pakken ijs. Het ziet er fantastisch uit allemaal, maar aan het drama maken we liever niet te veel woorden vuil.



Sweeney Todd: the demon barber of Fleet Street

Paramount - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

Deze opmerkelijke musical was het vijfde project van regisseur Tim Burton en Johnny Depp. Dit verhaal, over een barbier die bloedige wraak wil voor het verlies van zijn vrouw en dochter, is zo deprimerend dat je zelf bijna naar de scheermessen grijpt. Toch is het een aanrader, alleen al vanwege de bizarre, effectieve combinatie van expliciete moordpartijen en musicalnummers. Dat zat al in het toneelstuk van Stephen Sondheim, en Tim Burton voegde er zijn kenmerkende frivoliteit aan toe.



Het uur van de Wolf: van Norma Jeane tot Marilyn Monroe

NPO 2 - 22.39 uur

Om te overleven in het seksistische, door mannen gedomineerde Hollywood van de jaren 40 en 50 transformeert Norma Jeane Baker noodgedwongen tot de seksbom Marilyn Monroe. Terwijl het publiek zich verlekkert aan de wulpse blondine, interesseert niemand zich iets voor wat ze te vertellen heeft. Van Norma Jeane tot Marilyn Monroe geeft de actrice haar stem terug via haar eigen dagboekfragmenten.



2Doc: All cats are grey in the dark

NPO 2 - 23.33 uur

De excentrieke Christian Fidel Amann deelt zijn brandschone flat met twee poezen: Marmelade en Katjuscha. De drie zijn onafscheidelijk. De spinnende haarballen vergezellen hun baasje – of dienaar, het is maar hoe je het bekijkt – zelfs naar een après-skibar. Maar er liggen spannende tijden in het vooruitzicht: Marmelade is door een raskat gedekt en verwacht binnenkort kittens.