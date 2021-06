Vanavond op tv: The Great Barrier Reef, De Gert & Hermien Story en The Blended Bunch

Illustra­tie van Harry en Archie in kinderboek van Meghan

5 juni Het eerste kinderboek van Meghan, de hertogin van Sussex, bevat een persoonlijke noot. Een van de illustraties in The Bench is van haar man prins Harry en hun zoontje Archie. Dat is te zien in de Instagram Stories van fotograaf Gray Malin, een van de mensen die het boek een paar dagen voor het verschijnen al kreeg toegezonden.