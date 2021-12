Vanavond op tv: Top 2000 a gogo en Olympisch kwalificatie toernooi schaatsen

Schaatsen: Olympisch kwalificatie toernooi

NPO 1 – 13.45 uur



Terwijl het gros van het land zit uit te buiken, binden de schaatsers de ijzers alweer onder. Overigens met een goede reden: de komende drie dagen kunnen er tickets worden verdiend voor de Olympische Winterspelen van Peking. Voor Sven Kramer wordt het spannend: de drievoudig Olympisch kampioen op de 5.000 meter zou vandaag zomaar eens achter het net kunnen gaan vissen.

Olympische terugblik

NPO 1 – 19.01 uur



Haastige spoed is zelden goed, behalve als je Sifan Hassan heet. Het kanon uit Arnhem rende tijdens de Zomerspelen, net als baanwielrenner Harrie Lavreysen, drie van in totaal 36 Nederlandse medailles bij elkaar. Een terugblik op de hoogte-, maar ook dieptepunten uit ruim twee weken topsport in Tokio.

Volledig scherm Sifan Hassan tijdens de huldiging van de TeamNL-sporters van de Olympische Spelen 2020 op het sportstrand van Scheveningen. © ANP

Top 2000 a gogo

Start

NPO 3 – 19.21 uur



Gretiger dan ooit duiken Matthijs van Nieuwkerk en zijn muzikale steunpilaar Leo Blokhuis de komende zes dagen weer in de popgeschiedenis. Centraal staat, al voor het negentiende jaar op rij, de Top 2000-lijst van NPO Radio 2. Want wat doet de nummer 153 van vorig jaar, A Whiter Shade of Pale van Procol Harum bijvoorbeeld opeens in de top drie en is Bohemian Rhapsody de terechte nummer één?

Beat the Champions VIPS

Start seizoen 2

RTL 4 – 20.00 uur



Het eerste seizoen werd afgesloten met twee VIP-specials, het tweede seizoen van Beat the Champions trapt juist af met een BN’er-editie. Welke bekende koppen zich gaan meten met de volle kennisrugzak van Diederik Jekel, Nynke de Jong, Abel Gilsing, Cindy Hemink en Devrim Aslan is nog de vraag, maar dat ze voor een goed doel spelen is wél bekend.

Volledig scherm Beat the Champions. © RTL

Death in Paradise Christmas Special

BBC 1 – 20.30 uur



De kerstklokken luiden ook op het Caraïbische Saint-Marie, maar het voornemen van Neville om de feestdagen door te brengen bij zijn familie in Manchester wordt gedwarsboomd door de vondst van het lijk van een rijke scheepsmagnaat. De zaak wordt nog vreemder als een taxichauffeur in Londen een kerstkaart ontvangt met een onheilspellende boodschap die de hele zaak op zijn kop zet.

Goed nieuws voor Death in Paraside-fans die liever kijken met Nederlandse ondertiteling: aanstaande woensdag is deze kerstspecial om 21.00 uur te zien op BBC First.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: