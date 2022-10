Vanavond op tv: Van onschatbare waarde en Ajax-Liverpool in UEFA Champions League

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 26 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Mart op de piste - eerste aflevering

NPO 3 - 20.25 uur

Met de knaller Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon) heeft de Leidse Mart Hoogkamer al een gigantische zomerhit op zijn muzikale palmares staan, maar van een fijne après-ski-kraker ontbreekt nog elk spoor. In Mart op de piste gaat de zangvogel daarom samen met een aantal bekende collega’s in het bekende skioord Val Thorens aan de slag om ook die aan zijn setlist toe te voegen. Ook Wesley Sneijder komt Mart vergezellen in zijn muziekprogramma.



Volledig scherm Mart Hoogkamer en zijn vrienden tijdens zijn nieuwe programma 'Mart op de piste'. © AVROTROS

De Bevers - start seizoen 2

RTL 5 - 20.30 uur

De kijkcijfers waren niet geweldig, maar toch leverde het eerste seizoen van realitysoap De Bevers John en zijn partner en manager Kees een nominatie voor de Gouden TelevizierRing én een nieuw seizoen op. Tussen het verwijderen van kalknagels en wat prikjes botox door, investeert het duo in deze tweede serie in een frikandellenkraam in Kroatië, duiken ze het zwembad in bij Corry Konings én kopen ze een nieuw huis in Spanje.



Volledig scherm John de Bever en Kees Stevens in de realityserie 'De Bevers'. © Tom Cornelissen

UEFA Champions League: Ajax-Liverpool

RTL 7 - 20.55 uur

Na de pakken slaag die Ajax deze maand kreeg van Napoli (1-6 en 4-2), klopt er vanavond opnieuw een angstgegner aan de deur van de Johan Cruijff ArenA: in Amsterdam staat de return tegen Liverpool op het programma. Op Anfield kregen de Britten Ajax pas op het laatste moment op de knieën (2-1). Het enige Amsterdamse doelpunt kwam toen van Mohammed Kudus, die ook vanavond hopelijk raak zal schieten. Lees hier meer over het spannende duel.



Van onschatbare waarde - start seizoen 5

NPO 1 - 21.32 uur

Het lijkt op Tussen kunst en kitsch, maar dan net even anders. In Van onschatbare waarde mag de verkoper zijn spullen namelijk aan vier experts aanbieden in plaats van één. Klinkt beter, maar natuurlijk zit er een flinke adder onder het gras: teruggaan naar een eerdere onderhandeling mag niet. Het vijfde seizoen strijkt neer in Utrecht, waar het kwartet bezoek krijgt van Josine en de schatten uit haar ouderlijk huis. Vooral van een schilderij gaan de harten sneller kloppen.



Volledig scherm Dionne Stax en de experts van 'Van onschatbare waarde'. © MAX

The Brokenwood mysteries - start seizoen 4

Paramount - 22.50 uur

Kristin, Breen, Gina en Mike schrikken zich een hoedje als tijdens een verjaardagspicknick in het Brokenwood Domain de ex-vriend van Kristin dood uit de lucht komt vallen. Nu stort er wel vaker een parachutist te pletter door een haperend scherm, maar het afgescheurde veiligheidskoord aan de reserveparachute roept bij Mike twijfels op of de val wel een ongeluk was. Zeker als blijkt dat het slachtoffer niet bij iedereen even geliefd was.