Vanavond op tv: Vier handen op één buik, De rijdende rechter en UEFA Champions League Ajax – Borussia Dortmund

Vier handen op één buik

NPO 3 – 20.25 uur



De Friese Anna-Maria (19) leert haar vriend Angelo online kennen. Ze krijgen een relatie en voor Anna-Maria het weet, is ze zwanger. Airen Mylene en Taeke Taekema ondersteunen het stel.

Extreme Germaphobes

TLC – 20.30 uur



Bedwantsen, zilvervisjes, plakkerige deurklinken en schimmelvoegen zijn de ergste nachtmerrie voor mensen met smetvrees. In deze aflevering van Extreme Germaphobes zien we Keshius. Zij maakt het zelfs voor mensen met smetvrees wel heel bont: ze wikkelt haar hele inboedel én het interieur van haar auto in in plastic.

Volle zalen

Nieuwe show

NPO 1 – 20.35 uur



Sanne Hans (Miss Montreal) had voor de pandemie al besloten haar agenda minder vol te plannen. Tegenwoordig ligt ze daarom een deel van het jaar in een hangmat op Bonaire. In Volle zalen brengt ze met Cornald Maas een bezoek aan haar geboortedorp Dedemsvaart. Ze vertelt over het moment dat haar leven compleet veranderde na haar eerste tv-optreden. Verder praten ze over haar jeugd, opvoeding én Overijsselse afkomst.

UEFA Champions League: Ajax – Borussia Dortmund

RTL 7 – 20.55 uur



Na de 1-5 overwinning op Sporting Portugal en de 2-0 op Besiktas delen de Amsterdammers de eerste plek in de poule met Borussia. De club uit Dortmund haalde tegen Sporting ook drie punten binnen dankzij een doelpunt van ex-PSV’er Donyell Malen. Dit keer neemt Ajax het op tegen Borussia.

De rijdende rechter

NPO 1 – 21.55 uur



Een paar jaar geleden liet familie Van Woesik de schoorsteen opnieuw voegen en nam daarbij ook de kant van de Cornelissen in het huis naast hun mee. Maar dan krijgen de buren opeens last van lekkage. Er moet uiteindelijk een loodgieter aan te pas komen en er valt een flinke rekening op de mat. Eerlijk delen is het devies van Cornelissen, want de schoorsteen is gezamenlijk. Meneer Van Woesik wil wel iets betalen, maar niet de helft. De rijdende rechter komt de zaak bekijken.

