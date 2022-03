Vanavond op tv: Vrouwen die bouwen, Dit is mijn huis en Real Madrid – Paris Saint-Germain

Vrouwen die bouwen

Nieuw programma

NPO 3 – 20.25 uur



Na Meiden die rijden, waarin vrouwelijke truckers werden gevolgd, komt omroep PowNed met een nieuw programma waarin vrouwen op de bouwplaats centraal staan. Zoals de bouwveteraan Tanja, die al ruim 25 jaar werkzaam is in deze sector. Dit keer werkt zij aan de fundering voor een riool.

Dit is mijn huis

Nieuw programma

SBS6 – 20.30 uur



Wie van de 3 is een hit op SBS6 en daar springt de zender op in met een vergelijkbaar programma. Kees Tol krijgt vier keer een rondleiding in een huis, van vier verschillende personen. Hij maakt ook nog een praatje met hun partners en het is aan de panelleden Richard Groenendijk, Ilse Warringa, Klaas van der Eerden en Olcay Gulsen om te raden van wie het huis echt is.

Volledig scherm Richard Groenendijk, Kees Tol, Ilse Warringa, Klaas van der Eerden en Olcay Gulsen in Dit is mijn huis. © SBS6

Z Doc: Monaco – Speeltuin van de rijken

RTL Z – 20.30 uur



Het vorstendom Monaco is maar een kleine dwergstaat aan de Middellandse Zee en toch vindt men hier de meeste miljonairs ter wereld. Deze driedelige documentaireserie geeft een kijkje achter de schermen van het Koninklijk Paleis en volgt Prins Albert II, die heerst over de soevereine staat. De serie laat ook de bewoners van Monaco aan het woord over hun luxe levensstijl.

UEFA Champions League: Real Madrid – Paris Saint-Germain

RTL 7 – 20.55 uur



Drie weken geleden hielp topvoetballer Mbappé zijn club Paris Saint-Germain nog aan de winst door de verdediging van Real Madrid in de 94e minuut te verslaan. Maar lukt het de Franse club nu in Santiago Bernabéu weer om de winst te pakken?

Lauren!

NPO 3 – 21.18 uur



Wanneer presentatrice Lauren een programma over een onderwerp maakt, neemt ze dit zeer serieus. Als het nodig is, gaat ze ver. In deze aflevering duikt Lauren in de wereld van prostituees die wonen en werken in een Duits bordeel. Om het vertrouwen van de vrouwen te winnen, wordt Lauren hun huisgenote.

Over mijn lijk

NPO 1 – 21.32 uur



Het slotstuk van het seizoen hakt er weer behoorlijk in. Vrienden en familie van Kiki plaatsen een herinneringsbankje voor haar in het bos. Irene weet niet hoelang ze nog kan genieten van het leven. Ze wil nog één keer op vakantie naar Italië met haar familie. En het is de dag van Patricks uitvaart.

