Vandaag op tv: Toms Schotland, De Verschrikkelijke Jaren Tachtig en I Am Legend

Peking Live: schaatsen 5000 meter (mannen)

NPO 1 – 09.30 uur



Het gaat vandaag moeilijk worden voor Sven Kramer. De inmiddels 35-jarige Olympisch kampioen van 2010, 2014 én 2018 moet in de National Speed Skating Oval in Peking niet alleen zien af te rekenen met de Nederlanders Patrick Roest en Jorrit Bergsma, de echte concurrent is vandaag toch echt de Zweed Nils van der Poel. Die won dit seizoen alle drie de World Cups en de enige World Cup op de 10 kilometer.



Volg alles over de Olympische Spelen via ad.nl/sport.

Volledig scherm Sven Kramer en Patrick Roest tijdens een training in Peking. © ANP

VT wonen Weer Verliefd Op Je Huis

SBS6 – 19.20 uur



Na jarenlang de Amsterdamse drukte te hebben getrotseerd, zijn Otto en Jolien inmiddels neergestreken in hun nieuwbouwhuis in Bodegraven. En dat terwijl Jolien haar zinnen had gezet op een gezellige woonboerderij. De realiteit: een leven in een betonnen kolos. vtwonen-stylist Marianne laat zien hoe je toch sfeer krijgt in zo’n wit hok.

Toms Schotland

Nieuw programma

NPO 2 – 20.25 uur



Na zijn trips door Engeland en Ierland, rijdt Tom Egbers met zijn blauwe oldtimer dwars door Schotland. Het ruige land waar mannen in kilt met doedelzak en whisky de Engelse vijand bevechten. En die worden nog altijd gekruist, want sinds de Brexit is de historische schreeuw om onafhankelijkheid weer flink toegenomen. Maar willen de Schotten echt van de Engelsen af?

Volledig scherm Tom Egbers in Toms Schotland. © NTR

De Verschrikkelijke Jaren Tachtig

Nieuw programma

NPO 3 – 21.15 uur



Als kindertelefoon-­medewerker Ivo het negenjarige meisje Piet aan de lijn krijgt, krijgt hij een inkijkje in haar absurde realiteit. Piet woont in een commune, die bestaat uit vier vrouwen, vier kinderen en één man: Bert (Jacob Derwig). Bert is de leider en dat zal de woongroep weten ook. Hij raast als een bezetene door hun levens. De alarmbellen gaan pas echt af wanneer Ivo ontdekt dat Piet en haar beste vriend Donnie Bert uit de weg willen ruimen.

I Am Legend

Veronica – 22.10 uur



Een medicijn dat als geneesmiddel tegen kanker werd aangeprezen, zorgt voor opschudding wanneer mensen die het nemen veranderen in monsters. Slechts een klein deel van de bevolking, zoals de vroegere wetenschapper Robert Neville (Will Smith), is immuun voor het genetisch gemanipuleerde virus. Als enige overgebleven inwoner van Manhattan probeert hij met behulp van zijn eigen bloed een vaccin te vinden.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: