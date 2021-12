Vanessa Paradis: ‘Vrouwen staan meer onder druk dan mannen’

Britse politie onderzoekt video van iemand die koningin bedreigt

De Britse politie doet onderzoek naar een video waarin een gemaskerd persoon zegt dat hij koningin Elizabeth wil vermoorden. De video is mogelijk gemaakt door de 19-jarige man die zaterdag werd opgepakt nadat hij met een kruisboog het terrein van Windsor Castle had betreden. De 95-jarige koningin verbleef in het kasteel om kerst te vieren. Ze was in het gezelschap van onder anderen haar zoon Charles en zijn vrouw Camilla.

27 december