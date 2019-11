VARA: ‘Vervelend voor Ferry Maat, er ontbreken meer namen in de dj-lijst’

De VARA-gids vindt het heel vervelend dat radio-icoon Ferry Maat het gevoel heeft dat de VARA “een poging heeft gedaan de radiogeschiedenis te vervalsen”. Maat reageerde dinsdagavond op Facebook woedend omdat zijn naam niet in de lijst met belangrijkste radiomakers van de afgelopen honderd jaar stond die de gids eerder publiceerde. Hierom weigerde Maat dinsdag mee te werken aan de uitzending van De Wereld Draait Door over honderd jaar radio.

“Dat overzicht van de VARA-gids is een onbegrijpelijk lijstje samengesteld door een linkse jury aangevuld met mensen die in het algemeen meer met tv dan met radio hebben”, aldus Ferry Maat. De TROS-coryfee verwijt de VARA “aversie tegen TROS-presentatoren. De enige TROS-man in dat lijstje is weerman Jan Pelleboer. Dat zegt genoeg toch?”

‘Ook Max van Weezel ontbreekt’

De VARA laat woensdag in een verklaring weten dat “zijn Soul Show natuurlijk legendarisch is en hij had zonder meer in de top 40 gekund. Het probleem is: in een top 40 kunnen maar 40 namen, wat natuurlijk te weinig is om ten volle recht te doen aan 100 jaar radiogeschiedenis. Het was voor de vakjury dan ook een enorm lastige keuze om te maken.”

Ferry Maat viel buiten de boot. “Net zoals - we noemen maar een paar namen - Henk Terlingen met zijn Paul Meier Show, Frans Nienhuis met zijn Men vraagt en wij draaien, of Tom Mulder (50 Pop of een envelop)”, noemt de VARA in de reactie als voorbeelden. “En wat te denken van een Ivo de Wijs (Vroege Vogels), Bert Garthoff (Weer of geen weer) of Max van Weezel, de langstzittende presentator van Met het oog op morgen.”

Gouden Harp

De lijst wordt niet aangepast. Ferry Maat zal deze week wel aanwezig zijn op diverse andere evenementen rond 100 jaar radio.

De Soulshow begon in 1973 op Radio Noordzee. Ferry Maat was daarmee de eerste Nederlandse dj die vooral Amerikaanse soul naar Nederland haalde. Tot dat moment was deze muziekstroming zo goed als niet te horen op de radio. In de jaren zeventig en tachtig was het programma iedere donderdagavond te beluisteren op Radio 3 met daarin onder andere het mix-item De BVD - De Bond van Doorstarters. Ook dit item zal donderdagavond eenmalig terugkeren.

Maat ontving in 2006 een Gouden Harp voor zijn show en zijn bijdrage aan de promotie van soulmuziek in Nederland.