'Vechtershart houdt ermee op'

Grives ging in op de vele vragen die zij naar eigen zeggen over een mogelijk derde seizoen kreeg. ,,Bedankt voor het kijken en de Fantastische support!'', zei ze. ,,Heb nog nooit zoveel reacties gehad op een serie en ik voel me vereerd met de transformatie die ik heb mogen ondergaan voor deze serie en de geweldige kickbokswereld die ik heb leren kennen.''



Vechtershart, over een voormalig K1-kampioen die zijn carrière na vier jaar achter de tralies weer probeert op te pakken, was oorspronkelijk een idee van acteur Waldemar Torenstra. De cast van Vechtershart bestond naast Torenstra uit Benja Bruijning, Werner Kolf en Imanuelle Grives. Ook kickbokser Rico Verhoeven had een klein rolletje in de serie. Het eerste seizoen van de serie deed het zo goed dat BNN al na vier afleveringen besloot toestemming te geven voor een tweede. De serie was in 2016 een inzending van de NPO voor de International Emmy Awards.