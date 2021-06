Veel kijkers voor sportvolle zaterdag

VIDEO Wahib treft regeling met jongen die geslachts­deel toonde: ‘Bro, sorry voor wat ik heb gedaan’

26 juni Acteur en rapper Bilal Wahib (22) heeft op televisie nogmaals zijn excuses aangeboden aan de 12-jarige jongen die hij in maart van dit jaar overhaalde zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream op Instagram. Hij deed dat in het programma Op1, dat gisteravond goed was voor 639.000 kijkers. ‘Ik heb met de ouders van de jongen gesproken. Ik wil ze nog een keer mijn excuses aanbieden. Bro, ik hou van jou.’