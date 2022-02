Veel sterren in het publiek bij de Super Bowl

Dwayne Johnson was op uitnodiging in het SoFi-stadion. De acteur herleefde zijn tijd als showworstelpersonage The Rock door de teams voor te stellen in de stijl van de WWE. Vlak daarvoor deelde Johnson een bericht op Instagram waarin hij terugblikte op zijn studietijd waarin hij college football speelde en droomde van de Super Bowl. ‘Mijn footballdromen zijn in duigen gevallen, maar vele jaren later komen ze op een bepaalde manier toch uit’, zei hij daar over het feit dat hij toch op het veld van de belangrijkste wedstrijd van het jaar stond.