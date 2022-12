Veelbesproken dansscène uit hitserie Wednesday krijgt nare bijsmaak: actrice had stevige corona

Actrice Jenna Ortega (20) had corona toen ze de veelbesproken dansscène opnam voor de Netflix-hitserie Wednesday . De hoofdrolspeelster vertoonde stevige symptomen, maar ging in afwachting van een testresultaat toch de set op. De makers verzekeren dat na de positieve test alles volgens de regels ging, maar critici vinden het onverantwoord.

Ortega deed de uitspraken over haar besmetting vorige maand al, maar ze gaan pas nu het internet over. De serie is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen, met de dansscène uit de vierde aflevering als hoogtepunt. De zombieachtige bewegingen van Ortega op het lied Goo goo muck, gecombineerd met haar strakke gezichtsuitdrukking, vormen een van de beste televisiemomenten van het jaar, oordeelde de Los Angeles Times.

Een video van de choreografie ging viraal op internet en menig buitenlandse showbizzwebsite kopt de woordgrap in: de scène blijkt ook letterlijk viraal. ,,Het was vreselijk om op te nemen’’, zei Ortega, ook bekend van de serie You, tegen NME. ,,Het is raar, ik ben nooit ziek en als ik het ben, is het niet zo erg. Maar ik werd wakker en mijn lichaam deed pijn. Het was alsof ik was aangereden door een auto, alsof er een monstertje was vrijgelaten in mijn keel en langs de wanden van mijn slokdarm kraste.’’

De makers waren bekend met de symptomen, aldus Ortega. ,,Ze gaven me medicijnen tussen de takes door, omdat we wachtten op het positieve resultaat.’’ Dat resultaat kwam uiteindelijk. De makers hebben zich vervolgens aan de coronamaatregelen gehouden en Jenna van de set verwijderd, aldus MGM, de productiemaatschappij achter de serie rond Wednesday, de dochter uit The Addams Family.

De makers hadden eerder moeten ingrijpen, klinkt de luide kritiek op sociale media. Ortega werd tijdens de scène immers omringd door collega’s. ‘Dit is geen positief nieuws, toch? We zijn het er allemaal wel over eens dat dit geen moment is van doorzetten bij tegenslag, maar een moment van: waarom is ze in hemelsnaam niet naar huis gestuurd, ze had heel ziek kunnen worden of anderen kunnen besmetten’, schrijft iemand in een tweet die meer dan 100.000 likes verzamelde. Journalist Lola Méndez is ‘teleurgesteld’ in de makers. ‘Ik vraag me af hoeveel mensen ziek zijn geworden. En hoeveel mensen die mensen ziek hebben gemaakt.’

Oud lied is een hit

De show, geregisseerd door de vermaarde Tim Burton en volgens Netflix een van de succesvolste series ooit op het platform, kreeg van deze site vier sterren. De ‘Wednesday dance’ is ook een hit op TikTok, waar mensen miljoenen likes verzamelen door het dansje na te doen.

De streamingcijfers van het lied uit de scène, Goo goo muck in de versie van de band The Cramps (1981), zijn volgens Billboard met enkele duizenden procenten toegenomen sinds de release van de serie. Wat dat betreft kan het nummer volgens de site zomaar Running up that hill van Kate Bush achterna gaan, dat opnieuw een hit werd nadat het opdook in de serie Stranger things.

Jenna Ortega heeft de choreografie overigens zelf bedacht. ,,Ik ben geen danseres en dat is vast heel duidelijk. Ik had het lied een week vooraf gekregen en heb ermee gedaan wat ik kon.’’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: