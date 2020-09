Verbazing bij Linda de Mol: oud Big Brother-presentator wint prijs in Miljoenenjacht

Ophef rond studio achter Lord of the Rings: seksisme, pesterijen en porno op werkvloer

18 september Het Nieuw-Zeelandse miljoenenbedrijf Weta Digital, bekend van de baanbrekende effecten uit onder meer Lord of the Rings, Avatar en Planet of the Apes, is in opspraak geraakt als gevolg van forse beschuldigingen van jarenlange pesterijen en seksisme op de werkvloer. Het bedrijf van topregisseur Peter Jackson erkent de problemen en stelt een intern onderzoek in.