Verbazing op Tomorrowland als onbekend Nederlandstalig nummer over de mainstage gaat: ‘Heel gaaf’

Nederlandstalige nummers op het hoofdpodium van dancefestival Tomorrowland? Die link zou je niet snel leggen, maar zaterdag was het toch echt zo. De Vlaamse dj en producer Regi verscheen op de mainstage en trakteerde het internationale publiek op zijn zomerhit Horen, zien en zwijgen . De Nederlandstalige zang daarin is afkomstig van de 25-jarige Maxine uit Den Haag. ,,Dat was heel gaaf om te zien.”

‘Helft van publiek snapt er geen snars van, toch draait Regi Nederlandstalig op Tomorrowland’, kopt Het Laatste Nieuws. ‘Dat terwijl 55 procent van het Tomorrowland-publiek uit het buitenland komt en dus geen jota snapt van de tekst’, vult de Belgische krant verder aan.

Op beelden is te zien dat de festivalgangers desondanks hard meedansen op de uptempo dansplaat. ,,Ik heb zelfs een speciale versie gemaakt van Horen, zien en zwijgen, speciaal voor Tomorrowland”, zegt de dj. ,,Het nummer past perfect in de sfeer, ook al is het Nederlandstalig.”

Zelf was Maxine er niet bij. De Haagse zangeres trad zaterdagavond samen met Jaap Reesema op in het Concertgebouw in Amsterdam. Met Reesema tourt Maxine al enige tijd, al zal ze voor het grote publiek in Nederland niet meteen bekend klinken. In het verleden schreef ze namelijk talloze liedjes voor bekende Nederlandse artiesten, en slechts af en toe brengt ze ook zelf wat uit.

Zoals met de Belgische hitsensatie Regi Penxten, bekend onder zijn naam Regi. Maxine stuurde hem gewoon een berichtje op Instagram en daaruit ontstond de samenwerking. Samen maakten ze het nummer Horen, zien en zwijgen. Op Spotify is het nummer in drie maanden ruim een miljoen keer geluisterd, vooral in het België van Regi.

Des te leuker vond Maxine het om te zien dat haar nummer op de mainstage van Tomorrowland klonk. ,,Ik werd door allerlei mensen uit het publiek daar getagt in de filmpjes”, zegt Maxine. Ook de dj zelf stuurde haar sfeerbeelden vanaf de mainstage. ,,Dan zie je opeens zoveel mensen dansen op je nummer, dat is echt super leuk om te zien. Geen idee hoeveel mensen het waren, maar het zag er druk uit.”

Volledig scherm DJ Yves V. en Regi (rechts) op de mainstage van Tomorrowland. © Photo News

Maxine schreef in het verleden al meerdere nummers voor onder anderen Maan, Roxeanne Hazes, Ronnie Flex en Pommelien Thijs. Ze kwam door laatstgenoemde zangeres in contact met Regi, die dezelfde manager heeft als Pommelien. ,,Toen heb ik hem gewoon een berichtje gestuurd en nodigde hij me uit in de studio.”

Volgens de Haagse zangeres zijn de twee ‘heel erg fan van elkaar’ en gaat de samenwerking ‘super goed’. ,,Het tweede nummer dat we schreven was Horen, zien en zwijgen en toen vroeg Regi of ik het nummer ook daadwerkelijk wilde zingen.” ‘Vet leuk’, dacht Maxine.

Volledig scherm De mainstage van Tomorrowland. © BELGA

Belgische grootheid

En zo kwam de succesvolle samenwerking tussen het tweetal, dat het nummer regelmatig samen opvoert op verschillende podia in België. In Nederland lijkt het nummer nog vrij onbekend. ,,Ik merk inderdaad dat het vooral aanslaat in België. Dat komt ook door Regi. Hij is een Belgische grootheid, dus dat snap ik ook wel.”

Heel snel, in de zomer, ergens in augustus Maxine over haar samenwerking met Nielson

Wie weet slaat het nummer, dat in België al is genomineerd als Zomerhit, ook wel over in Nederland. Ondertussen zit Maxine in ieder geval niet stil. Ze brengt op korte termijn namelijk een nieuw nummer uit met de Nederlandse singer-songwriter Nielson. Draaien heet hun aanstaande samenwerking. Wanneer we die kunnen verwachten? ,,Heel snel, in de zomer, ergens in augustus”, aldus Maxine.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.