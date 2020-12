Verdachte (22) aangehouden voor gewelddadige poging tot overval op Fred van Leer

Fred van Leer laat via zijn management weten ‘enorm opgelucht’ te zijn. ,,Verder details weten wij niet. Dat loopt via de politie en de recherche. Wel willen wij de hen heel bedanken voor hun harde werken en inzet,’’ aldus Conny Schalken. In een videoboodschap op Instagram liet Van Leer op de dag van de overval al weten dat hij zich sterk voelt en dat hij aangifte zou gaan doen. In een later filmpje verduidelijkte Fred dat hij de overvallers zelf bij zijn deur weg had geschopt. Hij kneusde zelf een rib toen hij struikelde over een grote bloempot.



De overval was een nieuw hoofdstuk in een periode vol ellende voor de stylist en tv-persoonlijkheid. Eind oktober werd Van Leer ook al het slachtoffer van een lek. Online ging een seksvideo rond, waarin de 44-jarige presentator te zien is. Wie de video heeft verspreid, is onduidelijk. Het lekken van het filmpje had zoveel impact op hem dat hij enkele dagen later werd opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel hij aanvankelijk niks wilde loslaten over de opname, besloot Van Leer eenmalig een filmpje te delen, waarin hij zijn verhaal deed.