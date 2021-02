Verdrietig afscheid voor Nicolette en Sharon verrast met tot spa omgetoverde woonkamer

Taylor Swift brengt album Fearless opnieuw uit na gedoe met ex-manager

11 februari Taylor Swift brengt haar oude album Fearless opnieuw uit onder haar eigen naam. De plaat stamt uit 2008 en betekende met hits als Love Story en You Belong With Me de grote doorbraak voor de nu 31-jarige zangeres. Swift lag echter lange tijd overhoop met haar voormalige manager Scooter Braun, omdat die haar muziekrechten had gekocht en zij daarmee geen zeggenschap had over haar eigen nummers uit die tijd.